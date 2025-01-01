Art.-Nr. 31580 |
DATEV-Fanshop
Art.-Nr. 31080 |
DATEV-Fanshop

Abo DATEV-Plakatkalender

  • Jährlich den aktuellen Plakatkalender direkt in die Kanzlei
  • Das Jahr auf einen Blick
Einmalig
1,75 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
DATEV-Plakatkalender für 2026 mit Schneeflocken, Sonne und Blättermotiven

Kurzinfo

Maße 114 x 68,5 cm

Details

Beschreibung

Bei diesem Artikel müssen Sie nie wieder an die Kalenderbestellung denken, denn Sie erhalten hiermit jährlich, automatisch und rechtzeitig den aktuellen Plakatkalender direkt in die Kanzlei zugestellt.

Ausführung:

Wandkalender mit 14 Monaten als Jahresübersicht (mit Dezember des Vorjahres und Januar des Folgejahres). Der Kalender mit deutschem Kalendarium verfügt über eine Wochennummerierung und Schulferienterminen für alle Bundesländer. Die Wochentage sind in Schwarz, die Sonn- und Feiertage in Grün gehalten. Die Kopftafel ist mit dem DATEV-Logo und im DATEV-Design bedruckt.

Preise

Art.-Nr. 31580 | DATEV-Fanshop

Abo DATEV-Plakatkalender

Einmalig
1,75 €
Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

DATEV-Tischkalender für 2026 mit Schneeflocken, Sonne und Blättermotiven
DATEV-Fanshop | Art.-Nr. 31782

Abo DATEV-Tischkalender
DATEV-Fünfmonatskalender für 2026 mit Schneeflocken, Sonne und Blättermotiven
DATEV-Fanshop | Art.-Nr. 31081

DATEV-Fünfmonatskalender 2026
DATEV-Plakatkalender für 2026 mit Schneeflocken, Sonne und Blättermotiven
DATEV-Fanshop | Art.-Nr. 31080

DATEV-Plakatkalender 2026
DATEV-Tischkalender für 2026 mit Schneeflocken, Sonne und Blättermotiven
DATEV-Fanshop | Art.-Nr. 31082

DATEV-Tischkalender 2026