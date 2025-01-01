Abo DATEV-Plakatkalender

Bei diesem Artikel müssen Sie nie wieder an die Kalenderbestellung denken, denn Sie erhalten hiermit jährlich, automatisch und rechtzeitig den aktuellen Plakatkalender direkt in die Kanzlei zugestellt.

Ausführung:

Wandkalender mit 14 Monaten als Jahresübersicht (mit Dezember des Vorjahres und Januar des Folgejahres). Der Kalender mit deutschem Kalendarium verfügt über eine Wochennummerierung und Schulferienterminen für alle Bundesländer. Die Wochentage sind in Schwarz, die Sonn- und Feiertage in Grün gehalten. Die Kopftafel ist mit dem DATEV-Logo und im DATEV-Design bedruckt.