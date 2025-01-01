DATEV-Plakatkalender 2026

Dieser Wandkalender für das Jahr 2025 zeigt 14 Monate als Jahresübersicht (mit Dezember 2024 und Januar 2026). Der Kalender mit deutschem Kalendarium verfügt über eine Wochennummerierung und Schulferienterminen für alle Bundesländer. Die Wochentage sind in Schwarz, die Sonn- und Feiertage in Grün gehalten. Die Kopftafel ist mit dem DATEV-Logo und im DATEV-Design bedruckt.