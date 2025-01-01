Mit diesem Kalender haben Sie fünf Monate auf einer Seite im Überblick: Der Hauptmonat ist groß in der Kalendermitte abgebildet, die jeweiligen Vor- und Folgemonate stehen in Grau über bzw. unter dem Hauptmonat. Zur schnellen Orientierung dient ein grüner Datumsschieber. Neben dem deutschen Kalendarium verfügt der Kalender über eine Wochennummerierung sowie einen Überblick über die Schulferien für alle Bundesländer. Die Kopftafel ist mit dem DATEV-Logo und im DATEV-Design bedruckt.