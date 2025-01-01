Bei diesem Artikel müssen Sie nie wieder an die Kalenderbestellung denken, denn Sie erhalten hiermit jährlich, automatisch und rechtzeitig den aktuellen Fünfmonatskalender direkt in die Kanzlei zugestellt.

Ausführung:

5 Monate auf einer Seite im Überblick, wobei der Hauptmonat groß in der Kalendermitte abgebildet ist, die jeweiligen Vor- und Folgemonate stehen in Grau über bzw. unter dem Hauptmonat. Zur schnellen Orientierung dient ein grüner Datumsschieber. Neben dem deutschen Kalendarium verfügt der Kalender über eine Wochennummerierung sowie über Ferientermine. Die Kopftafel ist mit dem DATEV-Logo und im DATEV-Design bedruckt.