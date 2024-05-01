Aktienhandel für Kleinanleger (E-Book)
Erscheinungstermin: Mai 2024
Beschreibung
Erst Niedrigzinsphase, dann Trading-Apps: Aktienhandel für jedermann ist längst unkompliziert möglich. Spätestens seit mit der Gamestop-Affäre der Imagewandel der Daytrader von waghalsigen Zockern zu modernen Robin-Hoods kam, erwägen immer mehr Kleinanleger und Kleinanlegerinnen, sich auf das Börsenparkett zu begeben.
Welche steuerlichen Folgen damit einhergehen, ist für die meisten Mandantinnen und Mandanten Neuland.
Die Broschüre unterstützt Sie, Ihren Mandantinnen und Mandanten die steuerliche Behandlung von Aktiengewinnen und Verlusten nahezubringen. Werbungskosten, Freistellungsauftrag und Günstigerprüfung werden verständlich dargestellt. Dazu werden auch die Grundzüge des Aktienhandels für Privatpersonen mittels Trading-Apps erläutert und es wird auf versteckte Transaktionskosten hingewiesen.
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Sylvia Meier
Diplom-Finanzwirtin (FH)
Sylvia Meier hat ein duales Studium bei der Steuerverwaltung absolviert mit dem Abschluss Diplom-Finanzwirtin (FH). Erste Berufserfahrungen sammelte sie sowohl bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch in der Steuerredaktion eines Verlags. Seit 2010 ist sie selbstständig und in unterschiedlichen Projekten, vor allem mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Rechnungswesen, Finance, Controlling und Content Creation, tätig.
