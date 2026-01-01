Aktualisierung der GoBD
- Konkretisierungen auf Grund der E-Rechnung
- Ergänzungen beim mittelbaren Datenzugriff (Z2)
Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026
Beschreibung
Welche Anforderungen an eine digitale Buchführung gestellt werden, hat die Finanzverwaltung in den GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) festgelegt.
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Rechnungslegungs- und Besteuerungsprozesse müssen die GoBD regelmäßig an die aktuellen technischen und rechtlichen Entwicklungen angepasst werden. Durch die Einführung der verpflichtenden E-Rechnung bei inländischen B2B-Umsätzen waren Konkretisierungen notwendig, die unter anderem die Aufbewahrungspflicht bei der Verwendung hybrider Rechnungsformate betreffen. Neben der Aufbewahrungspflicht erfolgte auch eine Anpassung im Kontext der steuerlichen Außenprüfung: Der mittelbare Datenzugriff (Z2) wurde um das Zurverfügungstellen eines verarbeitbaren Exportformats erweitert.
Das Kompaktwissen informiert Sie detailliert über die GoBD - unter Berücksichtigung dieser Aktualisierungen und Erweiterungen. Sie erhalten einen klar strukturierten Überblick über die aktuellen Anforderungen und deren Umsetzung in der Praxis.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
