Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 8. Auflage (E-Book)
- Bilanzsteuerrechtliche Neuerungen im Überblick
- Unterstützung bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz
Erscheinungstermin: Januar 2024
Beschreibung
Die Anforderungen an die Bilanzbuchhaltung sind komplex und ändern sich häufig. Neben vielen gesetzlichen Regelungen, die Sie kennen sollten, nimmt auch der organisatorische Aufwand immer weiter zu.
Das regelmäßig aktualisierte Kompaktwissen „Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht“ stellt die bilanzsteuerrechtlichen Neuerungen im Überblick dar, die sich in letzter Zeit ergeben haben. Damit Sie bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz auf der sicheren Seite sind, sollten Sie diese kennen.
Hinweis:
Das Kompaktwissen zu diesem Thema wird nur noch als E-Book angeboten. Die Print-Version steht nicht mehr zu Verfügung.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
Details & Preise
Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht, 8. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: Januar 2024