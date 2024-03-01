Aktuelles bei der Umsatzsteuer 2023/2024
- Aktuelle Gesetzesänderungen
- Neue BMF-Schreiben und Verwaltungserlasse
Erscheinungstermin: März 2024
Beschreibung
Auch im Jahr 2023 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht mehrfach geändert. Änderungen des UStG enthält zum einen das Dritte Gesetz zur Änderung des Tabaksteuergesetzes, durch das § 27a UStG dahingehend ergänzt wurde, dass Daten nach § 27a Abs. 2 Satz 1 UStG einschließlich der USt-IdNr. vorübergehend auch für die Vergabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) verwendet sowie dem Statistischen Bundesamt als Registerbehörde für das Basisregister für Unternehmen übermittelt und von ihm ersatzweise gespeichert und verarbeitetet werden dürfen. Durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz werden nunmehr in § 4 Nr. 8 Buchst. h UStG auch die Verwaltungsleistungen von alternativen Investmentfonds im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Umsatzsteuer befreit.
Mit rund 40 BMF-Schreiben hat die Verwaltung zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und darüber hinaus die Rechtsprechung von EuGH und BFH umgesetzt.
Zu nennen sind das Einführungsschreiben
-
zur Neuregelung des Reihengeschäfts,
-
zum Nullsteuersatz für Umsätze im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen,
-
zum unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweis,
-
zur Besteuerung der öffentlichen Hand sowie zur Fiskalvertretung.
Das Kompaktwissen zur Umsatzsteuer 2023/2024 zeigt Ihnen die im Jahr 2023 und auch noch Anfang 2024 zu erwartenden Änderungen des Gesetzgebers und die wichtigsten Anwendungsregelungen der Verwaltung im Einzelnen.
Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die neue Rechtslage. Die in der betrieblichen und beratenden Praxis wesentlichen Sachverhalte werden abgedeckt.
Autor
Michael Langer
Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.
