Professor Dr. Thomas Dommermuth

Prof. Dr. Thomas Dommermuth ist Hochschullehrer, Steuerberater und Vorsitzender des Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Der Steuerexperte und Wissenschaftler lehrt seit 1996 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge. Prof. Dr. Dommermuth ist Autor der Kommentierungen der §§ 4d, 4e und 6a EStG im bedeutendsten deutschen Einkommensteuerkommentar Herrmann-Heuer-Raupach. Er moderierte die Handelsblatt Jahrestagung betriebliche Altersversorgung 2012 bis 2017 und war an mehreren Gesetzen zur Altersvorsorge, zuletzt am Betriebsrentenstärkungsgesetz und am GKV-Freibetragsgesetz beteiligt. Wegen seines umfangreichen Wissens wurde er in den letzten Jahren zu mehreren Hundert Vorträgen eingeladen, u.a. auch im Fernsehen und Radio.