Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 2026

Bleiben Sie rechtlich immer auf dem neuesten Stand – für eine erfolgreiche Berufspraxis. Als Lohnsachbearbeiter benötigen Sie stets aktuelle Informationen, um im sich häufig ändernden Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sicher zu agieren.

Mit unserem Lernvideopaket für das Jahr 2026 starten Sie im Januar mit einem ersten Video und erhalten monatlich automatisch ein weiteres Lernvideo, das die wichtigsten Neuerungen, Entscheidungen und Entwicklungen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts behandelt. Ab Mitte jeden Monats wird ein neues Video hinzugefügt, sodass sich das Paket im Laufe des Jahres kontinuierlich vervollständigt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Aktuell: Monatlich neue Lernvideos, die Sie auf dem aktuellen Stand halten.

Praxisnah: Anschauliche Beispiele aus dem Arbeitsalltag helfen Ihnen, das Gelernte sofort anzuwenden.

Effizient: Lernen Sie bequem und flexibel, wann und wo es Ihnen passt.

Das Lernvideopaket entwickelt sich über das Jahr hinweg zu einer umfassenden Sammlung relevanter Inhalte – perfekt, um Sie sicher und kompetent durch die Herausforderungen der Lohnbuchführung zu begleiten.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.