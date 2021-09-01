Betriebsveräußerung und -aufgabe, 2. Auflage
- Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn richtig ermitteln
- Steuervergünstigungen
- Besonderheiten – z. B. bei Realteilung und anderen Steuerarten
Erscheinungstermin: September 2021
Beschreibung
Manchmal ist eine Betriebsaufgabe bzw. -veräußerung unumgänglich. So z. B., wenn ein Unternehmer keinen familiären Betriebsnachfolger gefunden hat oder Betriebsvermögen für die Absicherung des Ruhestandes eingesetzt werden soll.
In der Praxis erfolgt eine Betriebsaufgabe häufig in mehreren Schritten. Dabei ist darauf zu achten, dass der einheitliche Aufgabevorgang nicht verloren geht. Auch müssen alle Voraussetzungen der einkommensteuerlichen Betriebsaufgabe oder -veräußerung erfüllt sein, um Vergünstigungen geltend zu machen.
Lesen Sie in diesem Kompaktwissen welche Voraussetzungen für Vergünstigungen gelten, wie der steuerliche Aufgabegewinn/-verlust zu ermitteln ist und worauf sonst noch zu achten ist.
Inhaltsübersicht:
-
Kriterien einer Betriebsaufgabe
-
Veräußerung eines Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs
-
Veräußerung durch Mitunternehmer / Veräußerung eines Gesellschafteranteils
-
Ermittlung des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinns
-
Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG und ermäßigter Steuersatz nach § 34 Abs. 1 und 3 EStG
-
Besonderheiten bei freiberuflichen Einkünften
-
Wichtiges zur Realteilung (inkl. neue Rechtsprechung des BFH)
-
Hinweise zu anderen Steuerarten (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer)
Info & Leseprobe
Autor
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
