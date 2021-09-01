Betriebsveräußerung und -aufgabe, 2. Auflage

Manchmal ist eine Betriebsaufgabe bzw. -veräußerung unumgänglich. So z. B., wenn ein Unternehmer keinen familiären Betriebsnachfolger gefunden hat oder Betriebsvermögen für die Absicherung des Ruhestandes eingesetzt werden soll.

In der Praxis erfolgt eine Betriebsaufgabe häufig in mehreren Schritten. Dabei ist darauf zu achten, dass der einheitliche Aufgabevorgang nicht verloren geht. Auch müssen alle Voraussetzungen der einkommensteuerlichen Betriebsaufgabe oder -veräußerung erfüllt sein, um Vergünstigungen geltend zu machen.

Lesen Sie in diesem Kompaktwissen welche Voraussetzungen für Vergünstigungen gelten, wie der steuerliche Aufgabegewinn/-verlust zu ermitteln ist und worauf sonst noch zu achten ist.