Beschreibung
Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über notwendige und erforderliche betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die für eine erfolgreiche, sichere und rentable Apothekengründung und -führung unerlässlich sind.
Nur wenige Berufe genießen ein solch hohes Ansehen wie der des Apothekers. Die Attraktivität des Apothekerberufs hat sich jedoch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Viele Studierende möchten nach erfolgreichem Abschluss bevorzugt in der Industrie arbeiten. Der Nachwuchs ist schwieriger für die öffentlichen Apotheken zu begeistern.
Verstärkt wird dieser Trend nicht nur durch die im Vergleich zu anderen Branchen gesunkenen Reallöhne, sondern auch durch vielschichtige Neuerungen, die sich auf einen niedergelassenen Apotheker mit all ihren Risiken auswirken.
Mehr denn je muss sich ein erfolgreicher Apotheker den betriebswirtschaftlichen Herausforderungen des heutigen Gesundheitswesens stellen. Warenmanagement, Personalführung und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind der Schlüssel und die Voraussetzung für eine erfolgreiche Apothekenführung.
Hinweis
Das Kompaktwissen ist nur noch als E-Book verfügbar.
Info & Leseprobe
Autorinnen
Nadine Rhode
Bankbetriebswirtin
Finanzierungsspezialistin für Heilberufe und Sozialimmobilien bei der EFC AG mit Sitz in Mannheim. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung von Heilberufsangehörigen. Diese erstreckt sich insbesondere auf die Beratung von Existenzgründern, Apotheken- und Praxisoptimierungen sowie Apotheken- und Praxissanierungen. Ihre Beratungsschwerpunkte werden ergänzt durch Projektfinanzierungen hauptsächlich im Bereich Gesundheitswesen und Pflege sowie deren Betreuung.
Sabrina Krennrich-Böhm
Steuerberaterin, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) ist Partnerin bei WSB Wolf Beckerbauer Hummel & Partner in Eberbach.
