Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über notwendige und erforderliche betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die für eine erfolgreiche, sichere und rentable Apothekengründung und -führung unerlässlich sind.

Nur wenige Berufe genießen ein solch hohes Ansehen wie der des Apothekers. Die Attraktivität des Apothekerberufs hat sich jedoch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Viele Studierende möchten nach erfolgreichem Abschluss bevorzugt in der Industrie arbeiten. Der Nachwuchs ist schwieriger für die öffentlichen Apotheken zu begeistern.

Verstärkt wird dieser Trend nicht nur durch die im Vergleich zu anderen Branchen gesunkenen Reallöhne, sondern auch durch vielschichtige Neuerungen, die sich auf einen niedergelassenen Apotheker mit all ihren Risiken auswirken.