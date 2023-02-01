Bewertung von Unternehmen und Immobilien für die Erbschaftsteuer, 3. Auflage (E-Book)
- Steuerliche und außersteuerliche Bewertung
- Auswirkungen der Corona-Krise
- Hinweise zu weiterführender Literatur
Erscheinungstermin: Februar 2023
Beschreibung
Ein zentraler Aspekt bei Eigentümerwechsel von Unternehmen oder Immobilien ist die Frage nach deren Wert. Denn der Unternehmens- oder Immobilienwert ist sowohl für die Einigung auf einen Transaktionspreis als auch für die Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Bedeutung. Dabei können die Anlässe für eine Bewertung vielfältig sein, beispielsweise
-
Kauf oder Verkauf
-
Erbschaft, Schenkung, Erbauseinandersetzung
-
Rechnungslegung oder
-
Beleihung von Immobilien
Zur Berechnung des Unternehmens- oder Immobilienwertes kommen unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Hierbei ist es entscheidend, das passende Bewertungsverfahren zu wählen und dieses auch korrekt anzuwenden.
Mit der 3. Auflage wird das Kompaktwissen um Aspekte i. Z. m. der Corona-Krise erweitert. Des Weiteren erfolgten durchgängig punktuelle Anpassungen an die aktuelle Gesetzeslage.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
