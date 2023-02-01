Art.-Nr. 12614 | Kompaktwissen

Bewertung von Unternehmen und Immobilien für die Erbschaftsteuer, 3. Auflage (E-Book)

Marktpreis-, kosten- und kapitalwertorientierte Verfahren
  • Steuerliche und außersteuerliche Bewertung
  • Auswirkungen der Corona-Krise
  • Hinweise zu weiterführender Literatur

Erscheinungstermin: Februar 2023

-

Beschreibung

Ein zentraler Aspekt bei Eigentümerwechsel von Unternehmen oder Immobilien ist die Frage nach deren Wert. Denn der Unternehmens- oder Immobilienwert ist sowohl für die Einigung auf einen Transaktionspreis als auch für die Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Bedeutung. Dabei können die Anlässe für eine Bewertung vielfältig sein, beispielsweise

  • Kauf oder Verkauf

  • Erbschaft, Schenkung, Erbauseinandersetzung

  • Rechnungslegung oder

  • Beleihung von Immobilien

Zur Berechnung des Unternehmens- oder Immobilienwertes kommen unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Hierbei ist es entscheidend, das passende Bewertungsverfahren zu wählen und dieses auch korrekt anzuwenden.
Mit der 3. Auflage wird das Kompaktwissen um Aspekte i. Z. m. der Corona-Krise erweitert. Des Weiteren erfolgten durchgängig punktuelle Anpassungen an die aktuelle Gesetzeslage.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 02/2023
Seitenzahl 93
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe

Autor

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

