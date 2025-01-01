Art.-Nr. 78462 | Online-Seminar (Vortrag)​

Blockchain und Kryptowährungen - Aufbauwissen: Prozesse gestalten und Unternehmensmandate beurteilen

Wir vertiefen das Thema „Blockchain und Kryptowährungen“ und richten den Fokus auf die notwendigen Prozesse innerhalb der Kanzlei.
  • Prozesse innerhalb der Kanzlei mit Hilfe von Analyse-Software gestalten
  • Unternehmensmandate beurteilen
  • Individuelle Fragen der Seminarteilnehmer
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Kryptowährungen gewinnen für Unternehmen immer stärker an Bedeutung und immer mehr Mandanten erwarten von ihrem steuerlichen Berater Antworten auf Fragen zu Buchführung, Jahresabschluss, Bewertung und steuerlicher Behandlung von digitalen Währungen.

Das Seminar baut auf auf dem Grundlagenseminar „Blockchain und Kryptowährungen – Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis“ und vertieft die dort behandelten Inhalte für die Beratung von Unternehmen. Steuerberater Roland Elias beleuchtet zunächst einmal die notwendigen Prozesse, die Sie innerhalb Ihrer Kanzlei schaffen müssen, um Kryptowährungen mit Hilfe von unterschiedlicher Analyse-Software zu beurteilen. Er zeigt, wie Sie intern Daten über API, CSV-Dateien, Firmenaccounts oder andere Schnittstellen in die Kanzlei-Software integrieren können. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Beratung von Unternehmen, die mit Kryptowährungen bezahlen und diese in ihrem Anlage- und Umlaufvermögen halten. Hierbei geht es um die umsatzsteuerliche Beurteilung und Bewertung, sowie um Fragen der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses.

In diesem Online-Seminar nimmt sich Herr Elias auch Zeit für Ihre individuellen Fragen zu Blockchain und Kryptowährungen. Sie haben hierzu die Möglichkeit, Ihre Fragen bereits im Vorfeld per E-Mail an uns zu senden (Die Kontaktdaten erhalten Sie mit der Seminarbestätigung).

Themen
  • Prozesse in der Kanzlei gestalten mit Hilfe von Analyse-Software wie
    • cointracking.info
    • koinly.io
    • accointing.com
  • Voraussetzungen
    • API-Schnittstellen
    • CSV-Dateien
    • Firmenaccounts
  • Beurteilung von Unternehmensmandaten und Beratung von Mandanten
    • Bezahlung mit Kryptowährungen
    • Anlage- und Umlaufvermögen
    • Umsatzsteuer
    • Finanzbuchführung und Jahresabschluss
    • Bewertung von Kryptowährungen
  • Beantwortung von Fragen der Teilnehmer

Wichtiger Hinweis
Die Teilnehmer erhalten mit der Seminarbestätigung eine E-Mail-Adresse, an die sie im Vorfeld des Seminars ihre Fragen zu dem Themenkomplex an den Referenten senden können. Dieser wird dann im Seminartermin ausführlich auf diese Fragen eingehen und gezielt auch weitere Fragen der Seminarteilnehmer beantworten.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Besuch des Online-Seminars „Blockchain und Kryptowährungen – Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis“ ( Art.-Nr. 78361) oder vergleichbare Kenntnisse über Blockchain und Kryptowährungen.

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Roland Elias

Roland Elias

Steuerberater (Steuerkanzlei Elias & Kollegen, Regensburg)

Roland Elias übernahm 2019 die Steuerkanzlei von seinem Vater und berät deutschlandweit Mandanten. Zu seinen Beratungsthemen zählen Kryptowährungen, Online-Unternehmen, Trader-GmbHs, Influencer und E-Sport. Er ist nicht nur als Steuerberater tätig, sondern gibt u. a. als Buchautor und in den sozialen Netzwerken wie YouTube und Instagram Tipps zu steuerlichen Themen. Zudem ist er als Gastautor und Speaker auf Steuerblogs und bei Seminaren aktiv.

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78462 | Online-Seminar (Vortrag)​

Blockchain und Kryptowährungen - Aufbauwissen: Prozesse gestalten und Unternehmensmandate beurteilen

Wir vertiefen das Thema „Blockchain und Kryptowährungen“ und richten den Fokus auf die notwendigen Prozesse innerhalb der Kanzlei.
Einmalig
205,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78361

Blockchain und Kryptowährungen - Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online