Kryptowährungen gewinnen für Unternehmen immer stärker an Bedeutung und immer mehr Mandanten erwarten von ihrem steuerlichen Berater Antworten auf Fragen zu Buchführung, Jahresabschluss, Bewertung und steuerlicher Behandlung von digitalen Währungen.

Das Seminar baut auf auf dem Grundlagenseminar „Blockchain und Kryptowährungen – Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis“ und vertieft die dort behandelten Inhalte für die Beratung von Unternehmen. Steuerberater Roland Elias beleuchtet zunächst einmal die notwendigen Prozesse, die Sie innerhalb Ihrer Kanzlei schaffen müssen, um Kryptowährungen mit Hilfe von unterschiedlicher Analyse-Software zu beurteilen. Er zeigt, wie Sie intern Daten über API, CSV-Dateien, Firmenaccounts oder andere Schnittstellen in die Kanzlei-Software integrieren können. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Beratung von Unternehmen, die mit Kryptowährungen bezahlen und diese in ihrem Anlage- und Umlaufvermögen halten. Hierbei geht es um die umsatzsteuerliche Beurteilung und Bewertung, sowie um Fragen der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses.

In diesem Online-Seminar nimmt sich Herr Elias auch Zeit für Ihre individuellen Fragen zu Blockchain und Kryptowährungen. Sie haben hierzu die Möglichkeit, Ihre Fragen bereits im Vorfeld per E-Mail an uns zu senden (Die Kontaktdaten erhalten Sie mit der Seminarbestätigung).