Blockchain und Kryptowährungen - Aufbauwissen: Prozesse gestalten und Unternehmensmandate beurteilen
- Prozesse innerhalb der Kanzlei mit Hilfe von Analyse-Software gestalten
- Unternehmensmandate beurteilen
- Individuelle Fragen der Seminarteilnehmer
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Kryptowährungen gewinnen für Unternehmen immer stärker an Bedeutung und immer mehr Mandanten erwarten von ihrem steuerlichen Berater Antworten auf Fragen zu Buchführung, Jahresabschluss, Bewertung und steuerlicher Behandlung von digitalen Währungen.
Das Seminar baut auf auf dem Grundlagenseminar „Blockchain und Kryptowährungen – Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis“ und vertieft die dort behandelten Inhalte für die Beratung von Unternehmen. Steuerberater Roland Elias beleuchtet zunächst einmal die notwendigen Prozesse, die Sie innerhalb Ihrer Kanzlei schaffen müssen, um Kryptowährungen mit Hilfe von unterschiedlicher Analyse-Software zu beurteilen. Er zeigt, wie Sie intern Daten über API, CSV-Dateien, Firmenaccounts oder andere Schnittstellen in die Kanzlei-Software integrieren können. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Beratung von Unternehmen, die mit Kryptowährungen bezahlen und diese in ihrem Anlage- und Umlaufvermögen halten. Hierbei geht es um die umsatzsteuerliche Beurteilung und Bewertung, sowie um Fragen der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses.
In diesem Online-Seminar nimmt sich Herr Elias auch Zeit für Ihre individuellen Fragen zu Blockchain und Kryptowährungen. Sie haben hierzu die Möglichkeit, Ihre Fragen bereits im Vorfeld per E-Mail an uns zu senden (Die Kontaktdaten erhalten Sie mit der Seminarbestätigung).
Themen
- Prozesse in der Kanzlei gestalten mit Hilfe von Analyse-Software wie
- cointracking.info
- koinly.io
- accointing.com
- Voraussetzungen
- API-Schnittstellen
- CSV-Dateien
- Firmenaccounts
- Beurteilung von Unternehmensmandaten und Beratung von Mandanten
- Bezahlung mit Kryptowährungen
- Anlage- und Umlaufvermögen
- Umsatzsteuer
- Finanzbuchführung und Jahresabschluss
- Bewertung von Kryptowährungen
- Beantwortung von Fragen der Teilnehmer
Wichtiger Hinweis
Die Teilnehmer erhalten mit der Seminarbestätigung eine E-Mail-Adresse, an die sie im Vorfeld des Seminars ihre Fragen zu dem Themenkomplex an den Referenten senden können. Dieser wird dann im Seminartermin ausführlich auf diese Fragen eingehen und gezielt auch weitere Fragen der Seminarteilnehmer beantworten.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Besuch des Online-Seminars „Blockchain und Kryptowährungen – Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis“ ( Art.-Nr. 78361) oder vergleichbare Kenntnisse über Blockchain und Kryptowährungen.
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Roland Elias
Steuerberater (Steuerkanzlei Elias & Kollegen, Regensburg)
Roland Elias übernahm 2019 die Steuerkanzlei von seinem Vater und berät deutschlandweit Mandanten. Zu seinen Beratungsthemen zählen Kryptowährungen, Online-Unternehmen, Trader-GmbHs, Influencer und E-Sport. Er ist nicht nur als Steuerberater tätig, sondern gibt u. a. als Buchautor und in den sozialen Netzwerken wie YouTube und Instagram Tipps zu steuerlichen Themen. Zudem ist er als Gastautor und Speaker auf Steuerblogs und bei Seminaren aktiv.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
