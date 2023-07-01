Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (E-Book)
Erscheinungstermin: Juli 2023
Beschreibung
Die DS-GVO verfolgt das Ziel einer EU-weiten Harmonisierung der Zusammenarbeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Durch stärkere und präzisere Rechte für betroffene Personen und verschärfte Verpflichtungen für Verarbeiter von Daten soll ein EU-weiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten möglich werden. Dies bedingt auch eine Änderung der Zusammenarbeit von Ihnen z. B. mit Ihren Mitarbeitern und Mandanten.
Ab 25.05.2018 war die (DS-GVO) anzuwenden.
Nun wird zunehmend bewusst, dass bei Nichtbefolgung Sanktionen drohen können: Durch Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und oft mit Bußgeldern verbunden. Auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu strittigen Auslegungsfragen, sorgen für eine verstärkte Durchsetzung.
Ein Sonderfall ist der Datentransfer in die USA: Hier hat der EuGH bisherige Regelungen wie „Safe Harbour“ oder „Privacy Shield“ für ungültig erklärt. In seiner Entscheidung zum Privacy Shield legte der EuGH außerdem fest, dass bei Datentransfers in Drittstaaten zudem geprüft werden muss, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um ein vergleichbares Schutzniveau zu erreichen.
Weitere Entwicklungen zeichnen sich z. B. im Beschäftigtendatenschutz und bei Internetaktivitäten ab.
Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre sensibilisieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten für dieses wichtige Thema und erleichtern somit die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
