Die DS-GVO verfolgt das Ziel einer EU-weiten Harmonisierung der Zusammenarbeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Durch stärkere und präzisere Rechte für betroffene Personen und verschärfte Verpflichtungen für Verarbeiter von Daten soll ein EU-weiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten möglich werden. Dies bedingt auch eine Änderung der Zusammenarbeit von Ihnen z. B. mit Ihren Mitarbeitern und Mandanten.

Ab 25.05.2018 war die (DS-GVO) anzuwenden.

Nun wird zunehmend bewusst, dass bei Nichtbefolgung Sanktionen drohen können: Durch Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und oft mit Bußgeldern verbunden. Auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu strittigen Auslegungsfragen, sorgen für eine verstärkte Durchsetzung.