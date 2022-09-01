Art.-Nr. 78662 |
Online-Seminar mit Übung
Art.-Nr. 78703 |
Training online

DATEV Einkommensteuer classic/comfort - Steuern digital erklärt

Starten Sie sicher in die Praxis mit unserer Programmlösung DATEV Einkommensteuer classic/comfort!
  • Einstieg in die Einkommensteuer
  • Aufbau der DATEV-Steuerprogramme
  • Einblick in den E-Steuern-Prozess
  • Überblick Umsatz- und Gewerbesteuererklärung
Einmalig
452,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Training online
Hinweis Besonders geeignet für Auszubildende und Quereinsteiger der Einstieg in die DATEV-Steuerprogramme
Dauer ca. 8-10 Std.
Stand 09/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen Schritt für Schritt mit Hilfe dieses Online-Trainings die grundsätzliche Bedienung von DATEV Einkommensteuer classic/comfort, sowie die durchgängige Bearbeitung der Einkommensteuererklärung anhand von Musterfällen kennen. Ergänzend werden Ihnen die Möglichkeiten des DATEV E-Steuern-Prozesses in Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung gezeigt. Anschließend wird die Vorgehensweise bei Feststellungs-, Umsatzsteuer- sowie Gewerbesteuererklärungen erläutert. Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Online-Trainings sind Überschusseinkünfte bei natürlichen Personen sowie Gewinneinkünfte und Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. 

Bitte beachten Sie: 

Dieses Angebot wurde bisher unter der Art.-Nr. 77820 als reines Lernvideopaket angeboten.

Themen
  • Aufbau DATEV-Steuerprogramme
    • Einkommensteuererklärung mit Überschusseinkünften
    • Steuerdaten elektronisch übernehmen und digitale Belege nutzen
    • Ausgabe und Datenübermittlung
    • Stammdaten
  • Digitale Kommunikation mit Finanzbehörden
    • Weitere Fallbeispiele
    • Überblick Programmverbindungen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
    • Feststellungserklärung
  • Überblick Umsatz- und Gewerbesteuererklärung
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender DATEV Einkommensteuer classic/comfort
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet

Fachliche Voraussetzungen

Grundlagenwissen zu den Ertragsteuern

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Allgemeine Informationen Training online

Verfügbarkeit des Training online

Das Training online steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte der Kurs zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieser bereitgestellt wird.

Wo finden Sie das Training online?

Ihren gebuchten Kurs finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Was ist ein Training online?

Ein Training online ist ein interaktiver Selbstlernkurs, mit dem Sie Ihr Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ein Lernpfad führt Sie durch mehrere Lernabschnitte und gibt Ihnen Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt. Die Lernabschnitte enthalten einen vielseitigen Lernmedien-Mix aus Videos, Übungseinheiten und Tests. Nach Bestehen des Abschlusstest erhalten Sie Ihren persönlichen DATEV-Wissensnachweis.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Training online auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Wissensnachweis

Überprüfen Sie Ihren Lernerfolg mit einem Online-Abschlusstest: Dieser Test steht Ihnen am Ende des Kurses zur Verfügung und beinhaltet insgesamt 20 Multiple-Choice- oder Zuordnungsfragen. Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen DATEV Wissensnachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.

Preise

Art.-Nr. 78703 | Training online

DATEV Einkommensteuer classic/comfort - Steuern digital erklärt

Starten Sie sicher in die Praxis mit unserer Programmlösung DATEV Einkommensteuer classic/comfort!
Einmalig
452,00 €
Jetzt bestellen