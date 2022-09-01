DATEV Einkommensteuer classic/comfort - Steuern digital erklärt
- Einstieg in die Einkommensteuer
- Aufbau der DATEV-Steuerprogramme
- Einblick in den E-Steuern-Prozess
- Überblick Umsatz- und Gewerbesteuererklärung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen Schritt für Schritt mit Hilfe dieses Online-Trainings die grundsätzliche Bedienung von DATEV Einkommensteuer classic/comfort, sowie die durchgängige Bearbeitung der Einkommensteuererklärung anhand von Musterfällen kennen. Ergänzend werden Ihnen die Möglichkeiten des DATEV E-Steuern-Prozesses in Zusammenhang mit der Einkommensteuererklärung gezeigt. Anschließend wird die Vorgehensweise bei Feststellungs-, Umsatzsteuer- sowie Gewerbesteuererklärungen erläutert. Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Online-Trainings sind Überschusseinkünfte bei natürlichen Personen sowie Gewinneinkünfte und Steuererklärungen für Einzelunternehmen und Personengesellschaften.
Bitte beachten Sie:
Dieses Angebot wurde bisher unter der Art.-Nr. 77820 als reines Lernvideopaket angeboten.
Themen
- Aufbau DATEV-Steuerprogramme
- Einkommensteuererklärung mit Überschusseinkünften
- Steuerdaten elektronisch übernehmen und digitale Belege nutzen
- Ausgabe und Datenübermittlung
- Stammdaten
- Digitale Kommunikation mit Finanzbehörden
- Weitere Fallbeispiele
- Überblick Programmverbindungen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Feststellungserklärung
- Überblick Umsatz- und Gewerbesteuererklärung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender DATEV Einkommensteuer classic/comfort
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
Fachliche Voraussetzungen
Grundlagenwissen zu den Ertragsteuern
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Training online
Verfügbarkeit des Training online
Das Training online steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte der Kurs zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieser bereitgestellt wird.
Wo finden Sie das Training online?
Ihren gebuchten Kurs finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Was ist ein Training online?
Ein Training online ist ein interaktiver Selbstlernkurs, mit dem Sie Ihr Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ein Lernpfad führt Sie durch mehrere Lernabschnitte und gibt Ihnen Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt. Die Lernabschnitte enthalten einen vielseitigen Lernmedien-Mix aus Videos, Übungseinheiten und Tests. Nach Bestehen des Abschlusstest erhalten Sie Ihren persönlichen DATEV-Wissensnachweis.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Training online auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Wissensnachweis
Überprüfen Sie Ihren Lernerfolg mit einem Online-Abschlusstest: Dieser Test steht Ihnen am Ende des Kurses zur Verfügung und beinhaltet insgesamt 20 Multiple-Choice- oder Zuordnungsfragen. Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen DATEV Wissensnachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.