Möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Mandantinnen und Mandanten stets über wichtige steuerliche und rechtliche Themen informiert sind? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Mandanten-Info comfort Ihre Mandanten einfach und schnell informieren und damit Ihrer Informationspflicht nachkommen.

Gerade jetzt, da der Arbeitsdruck in Ihrer Kanzlei höher ist denn je und sich steuerliche Rahmenbedingungen schnell ändern, ist aktuelles und valides Fachwissen gefragt. Entlasten Sie Ihre Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter von aufwändigen Recherchen: Mit wenigen Klicks im DATEV-Arbeitsplatz können Sie und Ihre Beschäftigten direkt auf digitale Informationen speziell für Mandanten zugreifen und somit telefonische Anfragen von Mandanten häufig schon während des Gesprächs beantworten. Die vorgefertigten Informationen lassen sich auch einfach per E-Mail weiterleiten. Oder stellen Sie die Mandanten-Informationen in den passwortgeschützten Bereich Ihrer Website, damit sich Ihre Mandanten eigenständig informieren können. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, alle in der Kanzlei benötigen weniger Zeit, um relevante Fachinformationen zu finden, zu verstehen und weiterzugeben und sparen dadurch wertvolle Arbeitszeit.

In dieser Online-Veranstaltung bekommen Sie einen Eindruck von der inhaltlichen Themenvielfalt, vom Preis-Leistungsverhältnis und der Art der Datenbereitstellung. Anhand von Praxisbeispielen aus dem Kanzlei-Alltag erfahren Sie, wie Sie und Ihre Beschäftigten mithilfe von Mandanten-Info comfort einfach und schnell Wissen an Ihre Mandantinnen und Mandanten weitergeben und somit Ihre Informationspflicht erfüllen. Dieses digitale Abonnement enthält über 80 wichtige, aktuelle Themen: Von E-Rechnung über Kassenführung bis hin zu Gehaltsextras für Ihre Beschäftigten – mit Mandanten-Info comfort erhalten Sie Zugang zu einem umfassenden Themenpool. Zusätzlich beinhaltet „Mandanten Info comfort“ die Mandanten-Monatsinformationen, mit denen Sie monatlich ca. 10 aktuelle Kurzbeiträge aus den Gebieten Steuern, Recht und Wirtschaft erhalten.

Als Neuanwender/in können Sie das digitale Abo kostenfrei für 3 Monate nutzen und ausprobieren, wie die digitalen Mandanten-Infos Sie bei der professionellen Betreuung Ihrer Mandanten unterstützen.