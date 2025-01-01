Art.-Nr. 77477 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Einzelpräsentation Eigenorganisation comfort/DMS Region Mitte

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Individuelle Einzelpräsentation
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe.

Machen Sie sich ein Bild davon, wie Sie DATEV Eigenorganisation comfort in Verbindung mit DATEV DMS bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation in Ihrer Kanzlei unterstützt und welche Synergien sich beim Einsatz der beiden digitalen Lösungen ergeben.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

Ca. 1 Stunde

Referenten

DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

