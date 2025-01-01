DATEV Live-Talk - Einzelpräsentation Eigenorganisation comfort/DMS Region Mitte
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Individuelle Einzelpräsentation
Inhalte
Beschreibung
In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe.
Machen Sie sich ein Bild davon, wie Sie DATEV Eigenorganisation comfort in Verbindung mit DATEV DMS bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation in Ihrer Kanzlei unterstützt und welche Synergien sich beim Einsatz der beiden digitalen Lösungen ergeben.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referenten
DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.