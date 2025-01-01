DATEV Live-Talk - Einzelpräsentation Eigenorganisation comfort/DMS Region Mitte

In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe.

Machen Sie sich ein Bild davon, wie Sie DATEV Eigenorganisation comfort in Verbindung mit DATEV DMS bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation in Ihrer Kanzlei unterstützt und welche Synergien sich beim Einsatz der beiden digitalen Lösungen ergeben.