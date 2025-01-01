Vom Angebot über die Rechnung bis zur Finanzbuchführung, alles in einem Prozess - für den Einsatz an einem Arbeitsplatz.

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist eine Softwarelösung für kleine und mittlere Unternehmen. Über ein zentrales Cockpit starten Sie alle Tätigkeiten, vom Schreiben der Verkaufsbelege über die Buchführung, einer Dokumentenablage bis hin zu einer eigenständigen Electronic-Banking-Lösung um z. B. Überweisungen und Lastschriften manuell zu tätigen. Die Buchungen für die Ausgangsrechnungen werden automatisch generiert und per Mausklick an die Finanzbuchführung übergeben.

Diese Version ermöglicht, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact maximal 30 Tage ab dem Zeitpunkt der Installation kostenlos zu testen.

Ab einer Datenbankgröße größer als 10 GB wird die Standard-Edition des SQL-Servers benötigt. Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact beinhaltet die Express-Version des SQL-Servers. Wenn Sie die Standard-Edition benötigen, melden Sie sich bitte unter der Telefon-Nr. 0911 319 37050.