Der Verein als Arbeitgeber (E-Book)
- Übungsleiterpauschbetrag und Ehrenamtsfreibetrag in der Praxis
- Abgrenzung von selbstständiger und abhängiger Beschäftigung
- Vorliegen und Nichtvorliegen eines Minijobs
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
In Deutschland gibt es rund 600.000 Vereine, die oft nicht als Arbeitgeber wahrgenommen werden – ein Umstand, der erhebliche Haftungsrisken birgt. Die Gewährung von Übungsleiterpauschbetrag bzw. Ehrenamtsfreibetrag ist dabei nur ein Teilaspekt.
Insbesondere die anspruchsvolle Vergütung von Amateursportlern einschließlich Zusatzleistungen wie Reisekosten führt immer wieder zu Beanstandungen bei Betriebsprüfungen. Seit der Einführung des Mindestlohns hat dieses Thema weiter an Relevanz gewonnen.
Darüber hinaus stellt die Minijob-Zentrale mit einem speziellen „Prüfschema für Vereine" ein Instrument zur Verfügung, mit dem geprüft werden kann, ob eine Tätigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung.
Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über die bestehenden Meldepflichten und über mögliche Ausnahmen.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Details & Preise
Der Verein als Arbeitgeber (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026