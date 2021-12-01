Lernen Sie eine Methode kennen, mit der Sie strategische Überlegungen strukturiert in Form bringen. Durch die Impulse und Beispiele im Lernvideo können Sie im Anschluss Ihre Kanzleistrategie selbstkritisch hinterfragen und verbessern. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre perfekte Kanzlei zu skizzieren!

„Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.“

Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, dt. Physiker

Neben Ihrem operativen Tagesgeschäft ist eine wirkungsvolle Strategiearbeit unverzichtbar. In der Praxis braucht es hierfür einfache und schnell anwendbare Werkzeuge. Die sog. „Business Model Canvas“ Methode dient dazu, komplexe Fragen übersichtlich und begreifbar darzustellen:

Wie sollen die Erfolgsfaktoren in meiner Kanzlei zusammenwirken?

Was macht meine Kanzlei erfolgreich und besonders?

Wo kann ich ansetzen, wenn ich meine Kanzlei verändern will?

Das Lernvideo liefert Ihnen Antworten auf diese Fragen und zudem lernen Sie, wie Sie mit der „Business Model Canvas“ neue Geschäftsideen skizzieren.