Design your Business: Bringen Sie Ihr Geschäftsmodell in Form

Schrittweise Geschäftsmodelle analysieren und entwickeln. Wir zeigen Ihnen, wie einfach und übersichtlich es mit der Business Model Canvas Methode geht!
  • Kritische Wendepunkte in der Entwicklung einer Kanzlei
  • „Business Model Canvas“ als Werkzeug in der Strategiearbeit
  • Fünf Tipps für eine wirkungsvolle Kanzleistrategie Einmalig
Wissensgebiet Managementwissen
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 12/2021
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

Lernen Sie eine Methode kennen, mit der Sie strategische Überlegungen strukturiert in Form bringen. Durch die Impulse und Beispiele im Lernvideo können Sie im Anschluss Ihre Kanzleistrategie selbstkritisch hinterfragen und verbessern. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre perfekte Kanzlei zu skizzieren!

„Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.“
Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, dt. Physiker

Neben Ihrem operativen Tagesgeschäft ist eine wirkungsvolle Strategiearbeit unverzichtbar. In der Praxis braucht es hierfür einfache und schnell anwendbare Werkzeuge. Die sog. „Business Model Canvas“ Methode dient dazu, komplexe Fragen übersichtlich und begreifbar darzustellen:

  • Wie sollen die Erfolgsfaktoren in meiner Kanzlei zusammenwirken?

  • Was macht meine Kanzlei erfolgreich und besonders?

  • Wo kann ich ansetzen, wenn ich meine Kanzlei verändern will?

Das Lernvideo liefert Ihnen Antworten auf diese Fragen und zudem lernen Sie, wie Sie mit der „Business Model Canvas“ neue Geschäftsideen skizzieren.

Themen

  • Kritische Wendepunkte in der Entwicklung einer Kanzlei

    • Strategische Diskussionen im Partnerkreis

    • Kauf/Zukauf einer Kanzlei

    • Persönliche Umbruchphasen

    • Annahme neuer Mandate

  • „Business Model Canvas“ als Werkzeug in der Strategiearbeit

    • Kundentypologien

    • Werteversprechen

    • Kontaktpunkte und Beziehungsgestaltung

    • Preispolitik

    • Kernaktivitäten und Schlüsselressourcen

    • Partnermanagement

    • Kostenstrukturen

  • Fünf Tipps für eine wirkungsvolle Kanzleistrategie

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Tobias Schlesinger

Mitarbeiter der DATEV eG

Tobias Schlesinger berät Kanzleiinhaberinnen und -inhaber in Fragen der Strategieentwicklung. In zahlreichen Workshops begleitete er in den letzten 10 Jahren Kanzleien in ganz Deutschland bei grundlegenden Weichenstellungen. Seine Schwerpunkte sind die Rolle der Freiberufler als Unternehmer, die Geschäftsfeldentwicklung, Methoden der Personalgewinnung und die Optimierung der Honorarpolitik.

