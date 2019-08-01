Die Abrechnung in der Zahnarztpraxis, 2. Auflage

Das Kompaktwissen zeigt auf, wie die Abrechnung in einer Zahnarztpraxis optimal erfolgen sollte. Dabei sind wirtschaftliche Aspekte und deren Prüfung zu betrachten.

Wirtschaftlicher Erfolg einer Praxis wird durch effektive Strukturen erreicht. Die Ausgabe gibt Tipps und Beispiele, wo beim Kassenpatienten eine gerechte und optimale Zuzahlung erzielt werden kann, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht.