Die Abrechnung in der Zahnarztpraxis, 2. Auflage
- Betriebswirtschaftliche Aspekte der Zahnarztabrechnung
- Honorierungsfragen
- Praxishinweise und Beispiele
Erscheinungstermin: August 2019
Beschreibung
Das Kompaktwissen zeigt auf, wie die Abrechnung in einer Zahnarztpraxis optimal erfolgen sollte. Dabei sind wirtschaftliche Aspekte und deren Prüfung zu betrachten.
Wirtschaftlicher Erfolg einer Praxis wird durch effektive Strukturen erreicht. Die Ausgabe gibt Tipps und Beispiele, wo beim Kassenpatienten eine gerechte und optimale Zuzahlung erzielt werden kann, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Die gleichen Anforderungen stellen sich bei Privatpatienten im Rahmen der Privatliquidation. Honorare, die von der Zahnärztin oder vom Zahnarzt erarbeitet werden, sollten auch ent-sprechend abgerechnet werden.
Autorin
Ines Elvers
Fortgebildete zahnmedizinische Fachangestellte (Verwaltung), Praxismanagerin, IFA Infiltrationsassistentin für primäres Kariesmanagement
