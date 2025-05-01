Die Holding im Mittelstand
- Wann ist eine Holdingstruktur im Mittelstand sinnvoll?
- Investitionsmöglichkeiten und Steueroptimierung
- Risikominimierung und Nachfolgeplanung
Erscheinungstermin: Mai 2025
Beschreibung
Auch im Mittelstand wird die Holding immer beliebter, denn sie bietet zahlreiche Vorteile: Von der Steuerersparnis über die Risikominimierung und verbesserten Nachfolgeplanung bis hin zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten.
Als strategisches Instrument unternehmerischen Handelns ist es wichtig, im Vorfeld eine umfassende Prüfung aller Voraussetzungen, Vor- und Nachteile sowie Ziele durchzuführen.
In diesem Kompaktwissen finden Sie praxisorientierte Checklisten und wertvolle Informationen, um die Holdingstruktur in mittelständischen Unternehmen zu implementieren und zu managen.
Von der Vorbereitungsphase – mit der Frage, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen eine Holdingstruktur sinnvoll ist - über den gesamten Lebenszyklus bis zur möglichen Auflösung: Alle relevanten Phasen werden umfassend beleuchtet.
Praxisbeispiele und detaillierte Analysen liefern wertvolle Einblicke und Strategien, um die Unternehmensstruktur Ihrer Mandanten gezielt zu optimieren.
Info & Leseprobe
Autor
Reinhard Schinkel
Einen Tag nach der Bestellung hat sich der Autor, Reinhard Schinkel, im Jahr 2007 als Steuerberater in Berlin-Köpenick selbständig gemacht; zwar auf der „grünen Wiese“, aber getreu dem Motto „Steuerberater aus Leidenschaft“! Neben der reinen Arbeit in und an seiner Steuerkanzlei konnte er sich auch als Autor profilieren. So erschienen bereits im „Ewald von Kleist Verlag“ Bücher zur GmbH-Besteuerung/ der Einnahme-Überschuss-Rechner und zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, in mehrfachen Auflagen. Seine Erfahrungen als Wirtschaftsmediator publizierte er im HDS Verlag. Seit dem Jahr 2016 hat er sich dem Steuerberaternetzwerk HSP STEUER angeschlossen.
Details & Preise
Die Holding im Mittelstand
Erscheinungstermin: Mai 2025