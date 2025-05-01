Die Holding im Mittelstand

Auch im Mittelstand wird die Holding immer beliebter, denn sie bietet zahlreiche Vorteile: Von der Steuerersparnis über die Risikominimierung und verbesserten Nachfolgeplanung bis hin zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten.

Als strategisches Instrument unternehmerischen Handelns ist es wichtig, im Vorfeld eine umfassende Prüfung aller Voraussetzungen, Vor- und Nachteile sowie Ziele durchzuführen.

In diesem Kompaktwissen finden Sie praxisorientierte Checklisten und wertvolle Informationen, um die Holdingstruktur in mittelständischen Unternehmen zu implementieren und zu managen.