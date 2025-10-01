Die Mehrpersonen-Geschäftsführung bei der GmbH, 2. Auflage

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) kann einen oder mehrere Geschäftsführer bestellen. Das GmbH-Gesetz enthält jedoch nur grundsätzliche Regelungen für den Fall mehrerer Geschäftsführer.

Für die Gesellschafter bedeutet das einerseits mehr Gestaltungsfreiheit – vieles kann individuell geregelt werden. Diese Flexibilität birgt aber auch Risiken: Bei einer Aufgabenteilung unter den Geschäftsführern besteht eine gegenseitige Überwachungspflicht. Jeder Geschäftsführer muss also die Rechtmäßigkeit des Handelns des anderen überprüfen.