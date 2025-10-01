Art.-Nr. 35400 | Kompaktwissen

Die Mehrpersonen-Geschäftsführung bei der GmbH, 2. Auflage

Gestaltungsmöglichkeiten und Überwachungspflichten
  • Neuerungen in Gesetz und Rechtsprechung
  • Risiken der Gestaltung
  • Vorteile für die Gesellschafter

Erscheinungstermin: Oktober 2025

Preis- und Lieferinformationen
Beschreibung

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) kann einen oder mehrere Geschäftsführer bestellen. Das GmbH-Gesetz enthält jedoch nur grundsätzliche Regelungen für den Fall mehrerer Geschäftsführer.

Für die Gesellschafter bedeutet das einerseits mehr Gestaltungsfreiheit – vieles kann individuell geregelt werden. Diese Flexibilität birgt aber auch Risiken: Bei einer Aufgabenteilung unter den Geschäftsführern besteht eine gegenseitige Überwachungspflicht. Jeder Geschäftsführer muss also die Rechtmäßigkeit des Handelns des anderen überprüfen.

Das Kompaktwissen zeigt auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen und wo mögliche Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Gesellschafter liegen.

Erscheinungstermin 10/2025
Seitenzahl 77
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Autor

Dr. Helmut Volb

Rechtsanwalt, Steuerberater

Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.

