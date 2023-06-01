Drittes Entlastungspaket: Maßnahmen im Überblick, 3. Auflage (E-Book)
- Maßnahmen für Privatpersonen
- Unterstützungen für Unternehmen
Erscheinungstermin: August 2023
Beschreibung
Mit dem Dritten Entlastungspaket wurden weitere Maßnahmen vorgestellt, die die Auswirkungen von Ukraine-Krise und Energieknappheit lindern sollen.
Zudem wurden Familien und Rentner zusätzlich gezielt entlastet werden, zum Beispiel durch Anhebung von Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld sowie des Unterhaltshöchstbetrags.
Auch wird auf die Fördermöglichkeiten für Unternehmen, die von den steigenden Energiepreisen oder den gegen Russland verhängten Sanktionen betroffen sind, eingegangen.
Dieses laufend aktualisierte Kompaktwissen informiert Sie kurz und knapp zu Stand und Status der geplanten Maßnahmen. Zudem enthält es zum Verständnis der Maßnahmen wichtige Dokumente (z. B. die KUEBLL-Liste) und Links (z. B. zu den KfW-Programmen). Es unterstützt Sie, den Überblick zu den Hilfen zu bewahren und die angesprochenen Mandantengruppen im Blick zu behalten.
Die vorliegende 3. Auflage hat den Rechtsstand 01.06.2023.
Hinweis: Das Kompaktwissen zu diesem Thema wird nur noch als E-Book angeboten. Die Print-Version steht nicht mehr zu Verfügung.
Autorin
Sylvia Meier
Diplom-Finanzwirtin (FH)
Sylvia Meier hat ein duales Studium bei der Steuerverwaltung absolviert mit dem Abschluss Diplom-Finanzwirtin (FH). Erste Berufserfahrungen sammelte sie sowohl bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als auch in der Steuerredaktion eines Verlags. Seit 2010 ist sie selbstständig und in unterschiedlichen Projekten, vor allem mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Rechnungswesen, Finance, Controlling und Content Creation, tätig.
