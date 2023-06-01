Mit dem Dritten Entlastungspaket wurden weitere Maßnahmen vorgestellt, die die Auswirkungen von Ukraine-Krise und Energieknappheit lindern sollen.

Zudem wurden Familien und Rentner zusätzlich gezielt entlastet werden, zum Beispiel durch Anhebung von Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld sowie des Unterhaltshöchstbetrags.

Auch wird auf die Fördermöglichkeiten für Unternehmen, die von den steigenden Energiepreisen oder den gegen Russland verhängten Sanktionen betroffen sind, eingegangen.