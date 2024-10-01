Die Wirtschaft in Deutschland wird wesentlich getragen von Personen, die in der zweiten Hälfte ihres (Erwerbs-)Lebens stehen. Der demografische Wandel hat seit Jahren weitreichende Folgen für nahezu jedes Unternehmen. Die Notwendigkeit verstärkt auf ältere Arbeitnehmer zu setzen, steigt daher kontinuierlich.

Das Kompaktwissen widmet sich dieser Thematik und zeigt Ihnen die Möglichkeiten einer altersgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen auf. Die wechselseitigen Pflichten und Rechte von Beschäftigten und Arbeitgeber nebst Gestaltungsspielräume geben Anlass, genau zu handeln.