Fachkräfte im Rentenalter beschäftigen
- Eingliederungszuschüsse
- Altersteilzeit
- Hinzuverdienstmöglichkeiten
Erscheinungstermin: Oktober 2024
Beschreibung
Die Wirtschaft in Deutschland wird wesentlich getragen von Personen, die in der zweiten Hälfte ihres (Erwerbs-)Lebens stehen. Der demografische Wandel hat seit Jahren weitreichende Folgen für nahezu jedes Unternehmen. Die Notwendigkeit verstärkt auf ältere Arbeitnehmer zu setzen, steigt daher kontinuierlich.
Das Kompaktwissen widmet sich dieser Thematik und zeigt Ihnen die Möglichkeiten einer altersgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen auf. Die wechselseitigen Pflichten und Rechte von Beschäftigten und Arbeitgeber nebst Gestaltungsspielräume geben Anlass, genau zu handeln.
Die Autorin gibt darüber hinaus einen Überblick zu diversen Beschäftigungsmodelle, einschließlich deren Chancen und Risiken. Dabei ist stets der Blickwinkel auf die Einhaltung der Regeln des AGG gerichtet, um Verstöße des Arbeitgebers zu vermeiden.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
