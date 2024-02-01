Geringfügige Beschäftigung - die Prognoseentscheidung in der Praxis
- Einordnung eines Arbeitsverhältnisses als Minijob und kurzfristige Beschäftigung
- Praxisfragen der korrekten Prognoseentscheidung
- Rechtssichere und “rentenversicherungsprüfungssichere” Arbeitszeitkonten bei Minijobs
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die korrekte Abrechnung von Minijobs und kurzfristige Beschäftigungen ist Ihnen bekannt. In der Praxis erweist sich jedoch die vorgelagerte Entscheidung, ob eine Beschäftigung die Voraussetzungen der geringfügigen Beschäftigung erfüllt, oft als anspruchsvoll. Zwar ist hierfür nicht die berühmte Glaskugel erforderlich, aber doch ein solides Hintergrundwissen.
Beispielsweise stellt sich die Frage, ob eine Beschäftigung weiterhin als Minijob gilt, wenn der Arbeitgeber bereits im Voraus weiß, dass die Minijobgrenze in drei oder vier Monaten des Jahres überschritten wird. Kann ein Arbeitnehmer beim Wechsel des Minijobs im laufenden Kalenderjahr zweimal die Minijobgrenze erreichen? Sind Arbeitszeitkonten bei Minijobs zulässig, und wenn ja, wie werden sie rechtssicher gestaltet?
Diese und viele andere schwierige Praxisfragen zur korrekten Prognoseentscheidung bei Minijobs und kurzfristiger Beschäftigung erläutern wir Ihnen in diesem Lernvideo.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn im März 2024.
Themen
-
Rechtliche Voraussetzungen von Minijob und kurzfristige Beschäftigung
-
Hintergründe der verpflichtenden Prognoseentscheidung des Arbeitgebers
-
Regelmäßiges Entgelt, schwankende Einkünfte und die Folgen
-
Minijob und Arbeitszeitkonto
-
Kurzfristige Beschäftigung
-
Berufsmäßigkeit
-
Viele praxisrelevante Beispiele
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.