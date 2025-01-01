Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wird zwar steuerlich als Arbeitnehmer behandelt, arbeitsrechtlich jedoch nicht. Darüber hinaus ergeben sich aus seiner unabhängigen Stellung Sonderprobleme im Bereich des Sozialversicherungsrechts.

Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit dieser Broschüre über die Rechtsstellung des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers aus zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht.