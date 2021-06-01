Homeoffice und mobiles Arbeiten
- Einführung und Etablierung des mobilen Arbeitsplatzes
- Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutz sowie Haftungsfragen
- Rechte und Pflichten des Arbeitgebers
Erscheinungstermin: Juni 2021
Beschreibung
Die Tätigkeit im Homeoffice hat durch die Corona-Pandemie schlagartig eine immense Bedeutung, gleichzeitig aber auch eine große Akzeptanz in vielen Unternehmen erlangt. Produktives Arbeiten im Homeoffice erfordert neben richtiger Ausstattung insbesondere auch passende Führungs- und Arbeitsmethoden.
Das Arbeiten zu Hause offenbart aber auch eine Vielzahl von organisatorischen sowie arbeits- und steuerrechtlichen Fragestellungen, die es kurzfristig zu bewältigen gilt.
Ausführlich beleuchtet wird dabei, was effektive Remotearbeit ausmacht, welche Bedingungen an ein effizientes und gesundes Homeoffice gestellt werden und wie Kommunikation und Führung auf Distanz funktionieren. Dabei werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern dargestellt.
Autoren
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Stefan Scheller
Personalmarketing-Verantwortlicher
Stefan Scheller ist Top HR-Influencer und Gründer von [PERSOBLOGGER.DE](https://PERSOBLOGGER.DE), einem der bekanntesten deutschsprachigen Online-Portale für die HR-Praxis. Auf der Plattform sind aktuelle Fachinformationen, Studien und Infografiken zum Download, ein Eventkalender sowie eine Jobbörse kosten- und anmeldefrei zugänglich. Neben Übersichten rund um die HR-Szene (Blogs, Podcasts und Fachliteratur) werden spannende Startups präsentiert. Neu ist das kuratierte Content-basierte Anbieterverzeichnis als Überblick der Dienstleister für die HR-Welt. Der Podcast Klartext HR ergänzt die vielfältigen Inhalte um ein 15-minütiges Audio-Format mit Themen rund um New Work, New Management, Change, Recruiting und Lernen und erscheint zweiwöchentlich auf den bekanntesten Streaming-Plattformen. In seinem Hauptberuf ist Stefan Scheller als HR-Manager verantwortlich für die Arbeitgeberkommunikation der DATEV eG in Nürnberg und berät intern zu Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, New Work und digital HR. Zuletzt veröffentlichte er den Praxisleitfaden Erfolgreiche Personalgewinnung für KMUund tourt als Keynote Speaker bei HR-Kongressen und Fachveranstaltungen. Website: [https://persoblogger.de](https://persoblogger.de) Podcast: [https://persoblogger.de/klartext-hr](https://persoblogger.de/klartext-hr) LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller](https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller) Twitter: @Persoblogger Facebook: [https://www.facebook.com/Persoblogger](https://www.facebook.com/Persoblogger) XING: [https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944](https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944)
Details & Preise
Erscheinungstermin: Juni 2021