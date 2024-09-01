Individuelle Entgelttabellen mit DATEV LODAS
Benutzerdefinierte Entgelttabellen bieten Unternehmen mit Tarifverträgen, privatwirtschaftlichen Verträgen und Betriebsvereinbarungen eine Lösung zur rationellen Zahlungsabwicklung. Anhand dieser Vorgaben können Mitarbeitende in Vergütungsgruppen organisiert und die Entwicklung im Unternehmen durch Höhergruppierungsregeln standardisiert werden.
Darüber hinaus erlaubt das System die Kombination mit weiteren Entgeltbestandteilen wie Zulagen und Zuschlägen und kann jederzeit an die zeitliche Entwicklung angepasst werden.
In diesem Lernvideo stellen wir Ihnen den Aufbau individueller Entgelttabellen vor und erläutern die einzelnen Schritte im Lohnabrechnungsprogramm DATEV LODAS. Die Inhalte werden durch anschauliche Praxisbeispiele vertieft. Sie lernen Möglichkeiten der Dokumentation und der Überleitung in die Systeme der Finanzbuchführung kennen.
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Oktober 2024.
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Aufbau von Entgelttabellen in DATEV LODAS
Zuordnung auf Mitarbeiterebene
Dokumentation über den Auswertungsbestand
Abrechnung von Zulagen und Zuschlägen
Zeitliche Anpassung der Entgelttabelle
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzlei und Unternehmen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den Programmen DATEV LODAS
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Michael Lillot
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Ratingen
Herr Michael Lillot ist Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH in Ratingen. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Implementierung und Optimierung von betrieblichen Prozessen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Bereits während des Studiums gründete der Referent das o.g. Unternehmen und entwickelte eigene Beratungsschwerpunkte zum Thema Entwicklungscontrolling. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Bildungsträger und Institutionen tätig.
