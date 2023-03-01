Art.-Nr. 35795 | Kompaktwissen

Internes Kontrollsystem und Tax Compliance

Die Einführung oder Prüfung von Internen Kontrollsystemen zur Sicherung der Tax Compliance ist anspruchsvoll, aber lohnend
  • Bedeutung von Internen Kontrollsystemen
  • Einführung, Aufbau und Dokumentationen
  • Prüfung und Überwachung bestehender Systeme

Erscheinungstermin: März 2023

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Bedeutung von Internen Kontrollsystemen ist stark gestiegen und erfordert umfassende Kenntnisse beim steuerlich beratenden Berufsstand.

Ein steuerliches Internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen, zu prüfen und zu überwachen ist sehr komplex und erfordert neben umfassenden Kenntnissen des Steuerrechts zudem gute Einblicke in das unternehmerische Geschäft und die im Unternehmen vorhandenen Kontrollmechanismen. Steuerliche Berater können ihre Mandantinnen und Mandanten beim Aufbau bzw. bei der Einführung eines Steuer-IKS unterstützen.

Ein gut überlegt eingeführtes Steuer-IKS unterstützt die Erstellung und fristgerechte Einreichung richtiger Steuererklärungen. Zudem können Geschäftsführer durch die Dokumentation des IKS einen Nachweis erbringen, dass sie alle Maßnahmen ergriffen haben, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Das Kompaktwissen erläutert die Bedeutung des Steuer-IKS als Teil des Tax Compliance Management System (TCMS) und geht auf die mögliche Rolle von Steuerberaterin bzw. Steuerberater als Unterstützer beim IKS und TCMS ein. Es zeigt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Bundessteuerberaterkammer und anhand von Checklisten auf, wie die Einführung eines IKS gelingen kann.

Weitere Schwerpunkte des Fachbuchs sind die Prüfung und Überwachung bestehender Systeme. Zusätzlich erhalten Sie Hinweise zu den Besonderheiten bei Kasse/Kassennachschau, E-Commerce, Family- Offices und Vermögensübertragungen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 03/2023
Seitenzahl 94
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autorinnen

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Jean Bramburger

Steuerberaterin

Jean Bramburger ist Steuerberaterin, Autorin, Dozentin und geschäftsführend bei der JBMS Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Michéle Schwirkslies

Steuerberaterin

Michele Schwirkslies ist Steuerberaterin, Autorin, Dozentin und geschäftsführend bei der JBMS Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.

Details & Preise

Art.-Nr. 35795 | Kompaktwissen

Internes Kontrollsystem und Tax Compliance

Die Einführung oder Prüfung von Internen Kontrollsystemen zur Sicherung der Tax Compliance ist anspruchsvoll, aber lohnend

Erscheinungstermin: März 2023

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort