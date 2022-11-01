Inventur und Inventar

Die körperliche Inventur – das Zählen, Messen und Wiegen – wird meist rund um den Bilanzstichtag durchgeführt und sollte sorgfältig geplant werden.

Inventur, Inventar und Bilanz bauen aufeinander auf. Demzufolge können Fehler und Ungenauigkeiten bei der Inventur zu einer nicht ordnungsgemäßen Buchführung führen.

Die Mandanten-Info erleichtert Ihren Mandantinnen und Mandanten die Planung, Organisation und Durchführung der Inventur.