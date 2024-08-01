Die Einführung von Kurzarbeit kann nach wie vor ein wichtiges Instrument zur Unternehmensfortführung sein. Dabei bestehen sowohl für Arbeitgebende als auch Arbeitnehmende zahlreiche Vorteile.

Das Kompaktwissen stellt dar, welche Formen des Kurzarbeitergeldes existieren. Die aktuellen Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit und die Gewährung von Kurzarbeitergeld werden behandelt, um in der Praxis wiederkehrende Fehler zu vermeiden. Auch die in diesem Zusammenhang bestehenden Pflichten sind Inhalt des Kompaktwissens.