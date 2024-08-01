Art.-Nr. 12595 | Kompaktwissen

Kurzarbeit, 4. Auflage (E-Book)

Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld kann Unternehmen unterstützen
  • Berechnung des Kurzarbeitergeldes
  • Fallstricke beim Kurzarbeitergeld

Erscheinungstermin: August 2024

Einmalig
13,50 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die Einführung von Kurzarbeit kann nach wie vor ein wichtiges Instrument zur Unternehmensfortführung sein. Dabei bestehen sowohl für Arbeitgebende als auch Arbeitnehmende zahlreiche Vorteile.

Das Kompaktwissen stellt dar, welche Formen des Kurzarbeitergeldes existieren. Die aktuellen Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit und die Gewährung von Kurzarbeitergeld werden behandelt, um in der Praxis wiederkehrende Fehler zu vermeiden. Auch die in diesem Zusammenhang bestehenden Pflichten sind Inhalt des Kompaktwissens.

Die genaue Höhe und Berechnung des Kurzarbeitergeldes werden mit Hilfe von Beispielen transparent dargestellt. Die Neuauflage berücksichtigt den Wegfall der Sonderregelungen aufgrund des Konjunkturpaktes zur Corona-Krise und hat den Rechtstand Juli 2024.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2024
Seitenzahl 92
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Christian Beck

Christian Beck

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.

Details & Preise

Art.-Nr. 12595 | Kompaktwissen

Kurzarbeit, 4. Auflage (E-Book)

Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld kann Unternehmen unterstützen

Erscheinungstermin: August 2024

Einmalig
13,50 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65650

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44065

Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen (E-Books)