Land- und Forstwirtschaft: Jahresabschluss nach BMEL mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Bestandsveränderungen inkl. Bewertungstabellen
- Erstellung des BMEL-Jahresabschlusses
- Auswertungen des BMEL-Jahresabschlusses
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
In diesem Seminar erwerben Sie erweiterte Kenntnisse über den Jahresabschluss in der Land- und Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Wir zeigen Ihnen die einzelnen Schritte des Bearbeitungsprozesses für den Jahresabschluss und den BMEL-Jahresabschluss.
Für die Teilnahme an diesem Seminar empfehlen wir Ihnen Grundlagenwissen zur Anwendung des Branchenpakets SKR14. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars "Buchführung für Land- und Forstwirtschaft in DATEV mit dem Kontenrahmen SKR14".
Themen
-
Jahresabschluss
-
Jahresabschluss entwickeln und ausgeben
-
Bestandsveränderungen und Bewertungstabellen
-
Naturalentnahmen
-
E-Bilanz
-
-
Programmverbindungen
-
Bilanzbericht
-
Umsatzsteuer
-
-
BMEL-Abschluss
-
Zusatzmodul Agrar-Abschluss
-
Erstellung BMEL und mögliche Auswertungen
-
Export als CSV-Datei
-
Branchenvergleich
-
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzlei und Unternehmen
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Grundkenntnisse in der Erstellung eines Jahresabschlusses
- Praxiserfahrung mit dem SKR14 und dem Buchen von Textschlüsseln
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Bianca Haupt
Mitarbeiterin der DATEV eG
Laura Hülsmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an.
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.