Art.-Nr. 77562 | Online-Seminar mit Übung

Land- und Forstwirtschaft: Jahresabschluss nach BMEL mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Sie lernen die Besonderheiten des Jahresabschlusses und des Agrar-Abschlusses mit dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft kennen.
  • Bestandsveränderungen inkl. Bewertungstabellen
  • Erstellung des BMEL-Jahresabschlusses
  • Auswertungen des BMEL-Jahresabschlusses
Einmalig
241,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar erwerben Sie erweiterte Kenntnisse über den Jahresabschluss in der Land- und Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Wir zeigen Ihnen die einzelnen Schritte des Bearbeitungsprozesses für den Jahresabschluss und den BMEL-Jahresabschluss.

Für die Teilnahme an diesem Seminar empfehlen wir Ihnen Grundlagenwissen zur Anwendung des Branchenpakets SKR14. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars "Buchführung für Land- und Forstwirtschaft in DATEV mit dem Kontenrahmen SKR14".

Themen

  • Jahresabschluss

    • Jahresabschluss entwickeln und ausgeben

    • Bestandsveränderungen und Bewertungstabellen

    • Naturalentnahmen

    • E-Bilanz

  • Programmverbindungen

    • Bilanzbericht

    • Umsatzsteuer

  • BMEL-Abschluss

    • Zusatzmodul Agrar-Abschluss

    • Erstellung BMEL und mögliche Auswertungen

    • Export als CSV-Datei

    • Branchenvergleich

Details

Teilnehmerkreis

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzlei und Unternehmen
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in Kanzlei und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Grundkenntnisse in der Erstellung eines Jahresabschlusses
  • Praxiserfahrung mit dem SKR14 und dem Buchen von Textschlüsseln

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentinnen

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Bianca Haupt

Mitarbeiterin der DATEV eG

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Laura Hülsmann

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 15.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 09.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 21.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 10.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 16.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 25.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 15.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 06.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 03.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

