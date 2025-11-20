Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

In diesem Seminar erwerben Sie erweiterte Kenntnisse über den Jahresabschluss in der Land- und Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Wir zeigen Ihnen die einzelnen Schritte des Bearbeitungsprozesses für den Jahresabschluss und den BMEL-Jahresabschluss.

Für die Teilnahme an diesem Seminar empfehlen wir Ihnen Grundlagenwissen zur Anwendung des Branchenpakets SKR14. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars "Buchführung für Land- und Forstwirtschaft in DATEV mit dem Kontenrahmen SKR14".