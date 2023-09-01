Sie beruft sich häufig auf den Paragrafen § 274a Nr. 4 HGB, der leider nur scheinbar die Möglichkeit geschaffen hat, latente Steuern bei allen kleinen Gesellschaften in Form eines Wahlrechts zu ignorieren. Tatsächlich sind latente Steuern in allen Handelsbilanzen zu bilanzieren.

Die 2. Auflage dieses Kompaktwissens transferiert den Inhalt des Kompaktwissens aktualisiert in das Jahr 2023, da sich im Laufe der Zeit eine Reihe von Vorschriften geändert haben. Als Beispiel mag die kürzlich erfolgte Abschaffung bei der Abzinsung von Verbindlichkeiten in der Steuerbilanz dienen.

Abgerundet wird die Ausgabe mit Beispielen und Berechnungen zu den wesentlichen Sachverhalten.