Leistungsaustausch - Kapitalgesellschaften & ihre Gesellschafter, 2. Auflage
- Umsatzsteuer und Gesellschaftsverhältnisse
- Leistungsaustausch oder nicht steuerbarer Gesellschafterbeitrag
Erscheinungstermin: November 2023
Beschreibung
Immer wieder bereitet das Erkennen eines Leistungsaustausches zwischen Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern in der Praxis Schwierigkeiten. Dabei ist sowohl zwischen Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaftern ein Leistungsaustausch als auch die Erbringung von Leistungen einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter möglich. Im Rahmen von Gesellschaftsverhältnissen sind Leistungen, die ihren Grund im gesellschaftsrechtlichen Beitragsverhältnis haben, als auch Leistungen, die auf einem gesonderten schuldrechtlichen Austauschverhältnis oder auf einem Angestelltenverhältnis beruhen, denkbar.
Diese Leistungen sind regelmäßig einer besonderen umsatzsteuerlichen Würdigung zu unterziehen, denn häufig werden umsatzsteuerliche Aspekte gar nicht oder zu spät erkannt. Der Berater hat den Fokus häufig auf der Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen. Beim Blick auf die ertragsteuerliche Komponente werden umsatzsteuerliche Aspekte leicht übersehen – und damit ein Einfallstor für den findigen Betriebsprüfer eröffnet.
Wappnen Sie sich mit diesem Kompaktwissen gegen diese für Ihre Mandantinnen und Mandanten teure Situation, und aktualisieren Sie Ihre umsatzsteuerlichen Kenntnisse in diesem spannungsgeladenen Feld.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Erscheinungstermin: November 2023