Diese Leistungen sind regelmäßig einer besonderen umsatzsteuerlichen Würdigung zu unterziehen, denn häufig werden umsatzsteuerliche Aspekte gar nicht oder zu spät erkannt. Der Berater hat den Fokus häufig auf der Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen. Beim Blick auf die ertragsteuerliche Komponente werden umsatzsteuerliche Aspekte leicht übersehen – und damit ein Einfallstor für den findigen Betriebsprüfer eröffnet.

Wappnen Sie sich mit diesem Kompaktwissen gegen diese für Ihre Mandantinnen und Mandanten teure Situation, und aktualisieren Sie Ihre umsatzsteuerlichen Kenntnisse in diesem spannungsgeladenen Feld.