Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal

- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- 14-tägiges Rückgaberecht
- Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr
Die Ausgaben des Lieferservices "Kompaktwissen Lohn und Personal" informieren Sie praxisnah, komprimiert und anschaulich zu den Themen Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht.
Gemäß dem Motto "kurz und bündig" werden die Themen auf rund 70 Seiten konzentriert dargestellt. So arbeiten Sie sich schnell und zielgerichtet in neue Themen ein und gewinnen Zeit für die Beratung. Mit den zahlreichen Beispielen und Beratungsempfehlungen sind Sie für alle Praxisfragen bestens gewappnet.
Sie erhalten künftig jede neue Ausgabe automatisch.
Sie verpassen kein aktuelles Thema.
Sie können jeden Titel innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Lieferservices die erste Lieferung mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe erfolgt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
