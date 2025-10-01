Lohnsteuerhaftung des Arbeitgebers, 2. Auflage (E-Book)
- Berechnung der Steuernachforderung
- Rückgriff auf den Arbeitnehmer
- Auswahlermessen des Finanzamts
Erscheinungstermin: Oktober 2025
Beschreibung
Gemäß § 42d EStG sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Lohnsteuer richtig einzubehalten und abzuführen, auch wenn der Beschäftigte Steuerschuldner ist. Dies ist in der Praxis bekannt und wirft kaum Fragen auf.
Schwieriger wird es hingegen, wenn es um den Umfang der Arbeitgeberhaftung geht. Hier setzt das Kompaktwissen an. Es erklärt, was bei der Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer zu beachten ist, wie der Lohnsteuer-Jahresausgleich durchzuführen ist und welche Folgen Fehler im Lohnkonto nach sich ziehen.
Es gibt jedoch auch Grenzen der Arbeitgeberhaftung. In diesem Zusammenhang sind neben der Maßgeblichkeit der (elektronischen) Lohnsteuerabzugsmerkmale auch die Anwendung der Lohnsteuertabelle und die Möglichkeit einer Verjährung zu beachten.
Daneben werden Möglichkeiten des Rückgriffs auf den Arbeitnehmer, die Berechnung der Steuernachforderung und das Verfahren bei der Lohnsteuernachholung dargestellt.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Birgit Ennemoser
Betriebswirtin
Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.
Details & Preise
