Gemäß § 42d EStG sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Lohnsteuer richtig einzubehalten und abzuführen, auch wenn der Beschäftigte Steuerschuldner ist. Dies ist in der Praxis bekannt und wirft kaum Fragen auf.

Schwieriger wird es hingegen, wenn es um den Umfang der Arbeitgeberhaftung geht. Hier setzt das Kompaktwissen an. Es erklärt, was bei der Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer zu beachten ist, wie der Lohnsteuer-Jahresausgleich durchzuführen ist und welche Folgen Fehler im Lohnkonto nach sich ziehen.