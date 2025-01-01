In dieser Veranstaltung überzeugen Sie Ihre Mandanten von den Vorteilen der digitalen Zusammenarbeit und stärken gleichzeitig die Mandatsbindung.

Das Konzept der Mandantenveranstaltung „Digitale Betriebsprüfung – was tun?“ basiert auf zwei Vorträgen mit externen Referenten:

Im ersten Vortrag erklärt ein Experte der Finanzverwaltung die neue digitale Betriebsprüfung sowie die gesetzlichen Anforderungen und warum sie für Unternehmen relevant sind.

Anschließend präsentiert ein DATEV-Mitarbeiter Software-Lösungen, mit denen diese GoBD-Anforderungen erfüllt werden können.

Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage und Aktualität des Themas bieten wir die Mandantenveranstaltung auf Ihren Wunsch auch ausschließlich mit dem Schwerpunkt Kasse an!