Mandantenveranstaltung - "Digitale Betriebsprüfung - was tun?"
- Vortrag der Finanzverwaltung: Welche Anforderungen stellt die Finanzverwaltung an die Unternehmen?
- Vortrag von DATEV: Wie werden diese Anforderungen mit DATEV-Software erfüllt?
- Gezielte Mandantenansprache zum Einstieg in die digitale Zusammenarbeit und ihren Ausbau.
Hinweis
Für die Organisation und Ausstattung des Veranstaltungsorts sowie die Verpflegung der Mandanten ist die Kanzlei zuständig. Empfehlung: Bei einer Vormittagsveranstaltung empfehlen wir den Beginn um 10 Uhr, bei einer Nachmittagsveranstaltung um 16 Uhr
Beschreibung
In dieser Veranstaltung überzeugen Sie Ihre Mandanten von den Vorteilen der digitalen Zusammenarbeit und stärken gleichzeitig die Mandatsbindung.
Das Konzept der Mandantenveranstaltung „Digitale Betriebsprüfung – was tun?“ basiert auf zwei Vorträgen mit externen Referenten:
Im ersten Vortrag erklärt ein Experte der Finanzverwaltung die neue digitale Betriebsprüfung sowie die gesetzlichen Anforderungen und warum sie für Unternehmen relevant sind.
Anschließend präsentiert ein DATEV-Mitarbeiter Software-Lösungen, mit denen diese GoBD-Anforderungen erfüllt werden können.
Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage und Aktualität des Themas bieten wir die Mandantenveranstaltung auf Ihren Wunsch auch ausschließlich mit dem Schwerpunkt Kasse an!
Beispielhafte Agenda
- Begrüßung durch den Gastgeber
- Vortrag 1
Referent: Experte der Finanzverwaltung; Dauer: ca. 90 Minuten (auf Wunsch auch 60 min)
- RMS – Risikomanagement der Finanzverwaltung
- Kassengesetz – Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
- Die unangekündigte Kassen-Nachschau
- Belegausgabepflicht
- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen (TSE)
- Die digitale Betriebsprüfung der Finanzverwaltung
- GoBD - Die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
- eRechnung
- Verfahrensdokumentation
- Live-Demonstration – Registrierkasse, technische Sicherheitseinrichtung, digitale Prüfung
- Fragen und Diskussion (Dauer: 15-30 Minuten)
- Vortrag 2
Referent: Experte der DATEV eG; Dauer: 60 Minuten (auf Wunsch auch 30-45 min)
- Umsetzung der GoBD-Anforderungen mit Hilfe der DATEV-Programme:
- Revisionssichere Archivierung mit DATEV Unternehmen online
- GoBD-konforme Kassenführung mit dem Kassenbuch online und dem DATEV Kassenarchiv online
- GoBD-konforme Rechnungsschreibung mit DATEV Auftragswesen online
- Verfahrensdokumentation/Ersetzendes Scannen
- Fragen und Diskussion (Dauer: 15 – 30 Minuten)
- GetTogether
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass in der Veranstaltung unter Umständen bestehende Mandatsverhältnisse offengelegt werden.
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die bereits DATEV Unternehmen online einsetzen oder es künftig einsetzen wollen und ihre Mandanten für die digitale Zusammenarbeit gewinnen möchten.
Ebenso Kanzleien, die Ihre Mandanten für eine gesetzeskonforme Kassenführung sowie Verfahrensdokumentationen gewinnen möchten.
Empfehlung
Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zu DATEV Unternehmen online empfehlen wir:
- eine gute Vorbereitung Ihrer Mitarbeiter:
Erfahrung mit DATEV Unternehmen online und dem Buchen digitaler Belege
(Empfehlung: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online – Einstiegsberatung)
- die professionelle Umstellung Ihrer Mandanten auf DATEV Unternehmen online nach der Veranstaltung
- durch Kanzleimitarbeiter,
- durch einen DATEV-Lösungs-Partner in Ihrer Region oder
- durch DATEV
Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen empfehlen wir Ihnen zur Vorbereitung:
- das Einstiegspaket „Verfahrensdokumentation praktisch erstellen“
- die Mustervorlagen im Programm Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation