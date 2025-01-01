Mandantenveranstaltung online - "Digitale Betriebsprüfung - was tun?"
- Vortrag der Finanzverwaltung: Welche Anforderungen stellt die Finanzverwaltung an die Unternehmen?
- Vortrag von DATEV: Wie werden diese Anforderungen mit DATEV-Software erfüllt?
- Gezielte Mandantenansprache zum Einstieg in die digitale Zusammenarbeit und ihren Ausbau
Kurzinfo
Hinweis
Individuelle Vereinbarung bei Themenschwerpunkten wie Vortragsdauer möglich. Auf Wunsch auch ausschließlich Thema Kasse oder Verfahrensdokumentation möglich.
Inhalte
Beschreibung
In dieser Veranstaltung überzeugen Sie Ihre Mandanten von den Vorteilen der digitalen Zusammenarbeit und stärken gleichzeitig die Mandatsbindung.
Das Konzept der Mandantenveranstaltung "Digitale Betriebsprüfung – was tun?" basiert auf zwei Vorträgen mit externen Referenten:
Im ersten Vortrag erklärt ein Experte der Finanzverwaltung die neue digitale Betriebsprüfung sowie die gesetzlichen Anforderungen und warum sie für Unternehmen relevant sind. Anschließend präsentiert ein DATEV-Mitarbeiter Software-Lösungen, mit denen diese GoBD-Anforderungen erfüllt werden können.
Inhalte
Beispielhafte Agenda
- Begrüßung durch Moderatoren
- Vortrag 1
Referent: Experte der Finanzverwaltung; Dauer: ca. 75 Minuten (auf Wunsch auch 60 Minuten)
- RMS – Risikomanagement der Finanzverwaltung
- Kassengesetz – Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
- Die unangekündigte Kassen-Nachschau
- Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen (TSE)
- Die digitale Betriebsprüfung der Finanzverwaltung
- GoBD – Die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
- eRechnung
- Verfahrensdokumentation
- Fragen aus dem Chat (Nach jedem Themenblock, gesteuert durch den Moderator)
- Vortrag 2
Referent: Experte der DATEV eG; Dauer: 45 Minuten (auf Wunsch auch 30 min)
- Umsetzung der Anforderungen mit Hilfe der DATEV-Programme:
- Revisionssichere Archivierung mit DATEV Unternehmen online
- GoBD-konforme Kassenführung mit dem DATEV Kassenbuch online und dem Kassenarchiv online
- GoBD-konforme Rechnungsschreibung mit DATEV Auftragswesen online
- Verfahrensdokumentation/Ersetzendes Scannen
- Fragen aus dem Chat (Nach dem Vortrag, gesteuert durch den Moderator)
- Verabschiedung
- Chatbetreuung und Klärung offener Fragen der Teilnehmer nach der Veranstaltung
durch die Referenten; Dauer ca. 30 Minuten
Details
Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie, dass durch die Nutzung von „Zoom“ in der Veranstaltung unter Umständen bestehende Mandatsverhältnisse offengelegt werden.
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die bereits DATEV Unternehmen online einsetzen oder es künftig einsetzen wollen und ihre Mandanten außerdem für die digitale Zusammenarbeit gewinnen möchten. Ebenso Kanzleien, die ihre Mandanten für eine gesetzeskonforme Kassenführung sowie Verfahrensdokumentationen gewinnen möchten.
Empfehlung
Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zu DATEV Unternehmen online empfehlen wir Ihnen:
- Eine gute Vorbereitung Ihrer Mitarbeiter: Erfahrung mit DATEV Unternehmen online und dem Buchen digitaler Belege (Empfehlung: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online – Einstiegsberatung)
- Die professionelle Umstellung Ihrer Mandanten auf DATEV Unternehmen online nach der Veranstaltung
- durch Kanzleimitarbeiter,
- durch einen DATEV-Lösungs-Partner in Ihrer Region oder
- durch DATEV:
Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zur Erstellung von Verfahrensdokumentationen empfehlen wir Ihnen zur Vorbereitung:
- das Einstiegspaket Verfahrensdokumentation praktisch erstellen
- die Mustervorlagen im Programm Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
Methodik
- Vorträge mit Live-Bild
- Teilnehmerchat
- Moderation
- Veranstaltungs-App (kanzleiindividuell)
Hinweis
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Internetverbindung sowie die Nutzung von Google Chrome, Microsoft Edge (auf Chrome basierend), Mozilla Firefox oder der Adobe Connect App für Windows, Apple oder Android. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die Zugangsdaten zur Veranstaltung stehen ausschließlich dem angemeldeten Teilnehmer zur Verfügung und dürfen nicht weitergegeben werden.