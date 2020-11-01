Art.-Nr. 35743 | Kompaktwissen

Margenbesteuerung von Reiseleistungen

Vorteile der Margenbesteuerung nutzen und steuerliche Fallen umgehen können
  • Ermittlung der Bemessungsgrundlage
  • Abgrenzung steuerpflichtiger und steuerfreier Leistungen
  • Berechnungsschema für Reiseleistungen

Erscheinungstermin: November 2020

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Durch das Jahressteuergesetz 2019 wurde die Margenregelung des § 25 UStG an die EuGH-Rechtsprechung angepasst. Seit dem 18.12.2019 gilt die Differenzbesteuerung auch für den Verkauf von Reiseleistungen an andere Unternehmer für deren Unternehmen.

Die Folge ist, dass statt des kompletten Umsatzes nur noch die Marge belastet wird und der Vorsteuerabzug dadurch zum Teil entfällt. Betroffen von dieser Neuregelung sind nicht nur Incoming-Agenturen, sondern auch viele Unternehmen im Business Travel. Der Gesetzestext lässt hier jedoch viele Fragen offen.

Das Kompaktwissen erläutert diese Problembereiche. Darüber hinaus behandelt die Ausgabe Reiseleistungen an private Endabnehmer, stellt alte und neue Regelungen dar und erläutert sie anhand zahlreicher Beispiele. Weitere Schwerpunkte sind die Ermittlung der Bemessungsgrundlage sowie die Abgrenzung zwischen steuerpflichtigen und steuerfreien Leistungen. Ein Berechnungsschema hilft bei der plausiblen Darstellung der einzelnen Leistungselemente.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 11/2020
Seitenzahl 65
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Kerstin Gromadka

Dipl. Finanzwirtin (FH)

Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 35743 | Kompaktwissen

Margenbesteuerung von Reiseleistungen

Vorteile der Margenbesteuerung nutzen und steuerliche Fallen umgehen können

Erscheinungstermin: November 2020

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)