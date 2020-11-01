Durch das Jahressteuergesetz 2019 wurde die Margenregelung des § 25 UStG an die EuGH-Rechtsprechung angepasst. Seit dem 18.12.2019 gilt die Differenzbesteuerung auch für den Verkauf von Reiseleistungen an andere Unternehmer für deren Unternehmen.

Die Folge ist, dass statt des kompletten Umsatzes nur noch die Marge belastet wird und der Vorsteuerabzug dadurch zum Teil entfällt. Betroffen von dieser Neuregelung sind nicht nur Incoming-Agenturen, sondern auch viele Unternehmen im Business Travel. Der Gesetzestext lässt hier jedoch viele Fragen offen.