Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein Prozess, in dem Unternehmen Informationen über ihre Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit offenlegen. Dies kann Aspekte wie Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG umfassen. Die Idee besteht darin, dass Entscheidungen von Unternehmen, Kunden und Gesellschaft durch eine erhöhte Transparenz im Sinne einer ökologischeren und sozialeren Welt getroffen werden.

Durch die EU-Richtlinie CSRD wurden Unternehmen erweiterte Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auferlegt. Großunternehmen sind bereits jetzt verpflichtet, im Rahmen des Lageberichts einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.