Art.-Nr. 78570 | Online-Seminar (Vortrag)​

Online-Handel in der Praxis - Buchen von Geschäftsvorfällen im DATEV-Rechnungswesen (Modul 4)

Lernen Sie die Buchführungsprozesse im Online-Handel und die Auswirkungen auf die Bearbeitung im DATEV-Rechnungswesen kennen.
  • Buchen von Geschäftsvorfällen im Erlös-, Gebühren- und Zahlungsbereich
  • Konten und Steuerschlüssel effizient nutzen
  • Buchungslogik entwickeln und Abstimmmöglichkeiten kennenlernen
Einmalig
205,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Beim Buchen von Geschäftsvorfällen aus dem Online-Handel sind zahlreiche Besonderheiten zu beachten. In dem Seminar lernen Sie die praktische Einrichtung und Funktionsweise in der Buchführung kennen sowie welche Zusammenhänge im Online-Handel zu beachten sind.

Sie kennen anschließend die feinen Unterschiede zwischen der Nutzung von Steuerschlüsseln und Automatikkonten und wissen, wie sich diese in den Auswertungen bemerkbar machen und wie Sie diese Informationen in eine Schnittstelle transportieren können. Sie lernen, Erlöse, Gebühren und Zahlungen richtig zu strukturieren und Ihre Buchführung effizient einzurichten. Weitere Themen sind das One-Stop-Shop-Verfahren, die Umsatzsteuer-Voranmeldung und Schnittstellen. Die gezeigten Beispiele lassen sich in der Steuerkanzlei und im Unternehmen anwenden.

Themen

  • Einrichtung von DATEV-Rechnungswesen für die Geschäftsvorfälle im Online-Handel

  • Buchen von Geschäftsvorfällen im Erlös-, Gebühren- und Zahlungsbereich

  • Unterschiede zwischen verschiedenen Vorgehensweisen beim Buchen verstehen

  • Buchungslogiken entwicheln und Abstimmmöglichkeiten kennenlernen

  • One-Stop-Shop-Verfahren und Umsatzsteuer-Voranmeldung

  • Relevante Informationsfelder in Schnittstellen-Dateien verstehen

Details

Teilnehmerkreis

  • Steuerkanzleien und Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Martina Ludwig

Martina Ludwig

Organisationsberaterin bei DATEV

Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Christoph Schmidt

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 07.07.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 21.09.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 30.11.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

