Beim Buchen von Geschäftsvorfällen aus dem Online-Handel sind zahlreiche Besonderheiten zu beachten. In dem Seminar lernen Sie die praktische Einrichtung und Funktionsweise in der Buchführung kennen sowie welche Zusammenhänge im Online-Handel zu beachten sind.

Sie kennen anschließend die feinen Unterschiede zwischen der Nutzung von Steuerschlüsseln und Automatikkonten und wissen, wie sich diese in den Auswertungen bemerkbar machen und wie Sie diese Informationen in eine Schnittstelle transportieren können. Sie lernen, Erlöse, Gebühren und Zahlungen richtig zu strukturieren und Ihre Buchführung effizient einzurichten. Weitere Themen sind das One-Stop-Shop-Verfahren, die Umsatzsteuer-Voranmeldung und Schnittstellen. Die gezeigten Beispiele lassen sich in der Steuerkanzlei und im Unternehmen anwenden.