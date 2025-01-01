Online-Handel in der Praxis - Systemlandschaft und Datenströme (Modul 1)
- Betrachtung der buchführungsrelevanten Geschäftsabläufe
- Verbindung der Datenströme von Rechnungs- und Zahldaten
- Optimieren Sie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerkanzlei
In dem Seminar lernen Sie die Komplexität des Online-Handels kennen und wie Sie die unterschiedlichen Datenströme in die Buchführung integrieren können, welche Besonderheiten aus buchhalterischer Sicht zu beachten sind und wie Sie individuell und schnell auf zukünftig neue Situationen optimal reagieren können.
Für eine ordnungsgemäße und zeitsparende Abbildung der Buchführung im Online-Handel muss man die grundsätzliche Systemlandschaft und die damit verbundenen Datenströme kennen. Ziel ist es, Schnittstellen dabei sinnvoll zu nutzen. Dieses Seminar gibt Ihnen aus Buchführungssicht einen Überblick und somit Handlungsempfehlungen, wie Sie ideal auf die individuellen Anforderungen des Online-Handels an die Buchführung reagieren und so manuelle Nacherfassungen vermeiden können.
Einordnung Online-Handel – Was ist neu/anders?
Neue Herausforderungen im Online-Handel und wie Sie zu lösen sind
Welche Inhalte sollten zwischen Steuerkanzlei und Online-Händlern abgestimmt sein?
Aufbau der klassischen Systemlandschaft und Auswirkungen auf die Buchführung
Bestelldaten und Rechnungsdaten aus unterschiedlichen Vorsystemen
Zahldaten, die mit den Rechnungsdaten abgeglichen werden müssen
Zusätzliche Besonderheiten durch Lagerprozesse im Ausland
- Steuerkanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an einem Online-Seminar erhält der angemeldete Teilnehmer seine Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Martina Ludwig
Organisationsberaterin bei DATEV
Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
