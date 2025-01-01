In dem Seminar lernen Sie die Komplexität des Online-Handels kennen und wie Sie die unterschiedlichen Datenströme in die Buchführung integrieren können, welche Besonderheiten aus buchhalterischer Sicht zu beachten sind und wie Sie individuell und schnell auf zukünftig neue Situationen optimal reagieren können.

Für eine ordnungsgemäße und zeitsparende Abbildung der Buchführung im Online-Handel muss man die grundsätzliche Systemlandschaft und die damit verbundenen Datenströme kennen. Ziel ist es, Schnittstellen dabei sinnvoll zu nutzen. Dieses Seminar gibt Ihnen aus Buchführungssicht einen Überblick und somit Handlungsempfehlungen, wie Sie ideal auf die individuellen Anforderungen des Online-Handels an die Buchführung reagieren und so manuelle Nacherfassungen vermeiden können.