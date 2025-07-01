Photovoltaikanlagen im Steuerrecht
- Ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Besonderheiten
- Auswirkungen bei der Gewerbesteuer
- Deklarationspflichten
Erscheinungstermin: Juli 2025
Beschreibung
Die Änderungen in den Jahressteuergesetzen (JStG) 2022 bis 2024 sowie die Neuregelungen des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) haben zahlreiche Verbesserungen und Vereinfachungen für Betreiber von Photovoltaikanlagen mit sich gebracht.
Im Kompaktwissen werden - unter Einbeziehung der steuerlichen Rahmenbedingungen und deren Änderungen durch die JStG 2022 bis 2024 inklusive der entsprechenden Verwaltungsanweisungen - zunächst die einkommensteuerlichen Vorgaben und die Auswirkungen durch den § 3 Nr. 72 EStG beschrieben.
Zudem fasst das Kompaktwissen die persönlichen und sachlichen Anwendungsbereiche zusammen und stellt deren steuerliche Folgen dar.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den umsatzsteuerlichen Konsequenzen gemäß § 12 Abs. 3 UStG, unter Berücksichtigung der Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 27.02.2023 und 30.11.2023. Auch die Einflüsse und Neuregelungen auf die Gewerbesteuer werden umfassend behandelt.
Die verfahrensrechtlichen Änderungen, insbesondere bei den Deklarationspflichten, werden im Kontext des BMF-Schreibens vom 12.06.2023 erläutert. Anhand von ausführlichen Fällen aus der steuerlichen Praxis zeigt das Kompaktwissen die Ausführungen zur neuen Besteuerung von Photovoltaikanlagen und verdeutlicht sie anhand verschiedener Sachverhaltskonstellationen.
