Photovoltaikanlagen im Steuerrecht

Die Änderungen in den Jahressteuergesetzen (JStG) 2022 bis 2024 sowie die Neuregelungen des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) haben zahlreiche Verbesserungen und Vereinfachungen für Betreiber von Photovoltaikanlagen mit sich gebracht.

Im Kompaktwissen werden - unter Einbeziehung der steuerlichen Rahmenbedingungen und deren Änderungen durch die JStG 2022 bis 2024 inklusive der entsprechenden Verwaltungsanweisungen - zunächst die einkommensteuerlichen Vorgaben und die Auswirkungen durch den § 3 Nr. 72 EStG beschrieben.

Zudem fasst das Kompaktwissen die persönlichen und sachlichen Anwendungsbereiche zusammen und stellt deren steuerliche Folgen dar.