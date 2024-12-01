Art.-Nr. 35953 | Kompaktwissen

Planung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen

Erhebliche Änderungen durch das MoPeG
  • Änderungen durch das MoPeG
  • Rechtsformübergreifende Darstellung
  • Checklisten

Erscheinungstermin: Dezember 2024

Beschreibung

Das MoPeG mit seinen erheblichen Änderungen bei Gesellschafterversammlungen für Personenhandelsgesellschaften gibt Anlass, sich rechtsformübergreifend einmal den unterschiedlichen Anforderungen an Planung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen für GbRs, Partnerschaftsgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften und der GmbH zu widmen.

Dabei sollen aber auch die Gemeinsamkeiten und insbesondere die potenziellen Gemeinsamkeiten für die Behandlungen von Personenhandelsgesellschaften und GmbHs beleuchtet werden, nachdem der Gesetzgeber sich eine Ausstrahlung der MoPeG-Regelungen auf die GmbH vorstellt.

Anhand von Checklisten und praktischen Erläuterungen sollen Planung und Durchführung in der Vorbereitung für Steuerberaterinnen und Steuerberater erleichtert werden.

Erscheinungstermin 12/2024
Seitenzahl 64
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Ina Jähne

Ina Jähne

Frau Ina Jähne Partnerin der Kanzlei Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB in Hannover und seit vielen Jahren als Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig. Sie ist zudem schwerpunktmäßig im Berufsrecht tätig. Frau Jähne ist Mitglied in der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie ist Autorin verschiedener Beiträge zum Arbeits-, Gesellschafts- und Berufsrecht und in diesen Bereichen bundesweit als Dozentin tätig. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte der Fresenius Fachhochschule im Handels- und Gesellschaftsrecht.

