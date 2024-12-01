Planung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen

Dabei sollen aber auch die Gemeinsamkeiten und insbesondere die potenziellen Gemeinsamkeiten für die Behandlungen von Personenhandelsgesellschaften und GmbHs beleuchtet werden, nachdem der Gesetzgeber sich eine Ausstrahlung der MoPeG-Regelungen auf die GmbH vorstellt.

Anhand von Checklisten und praktischen Erläuterungen sollen Planung und Durchführung in der Vorbereitung für Steuerberaterinnen und Steuerberater erleichtert werden.