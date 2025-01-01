Wir präsentieren Ihnen die Lösungen für das Digitale Diktat unseres DATEV-Marktplatz Premium Partners datatronic beka technologies GmbH. Optimieren Sie die Arbeitsabläufe rund um das Diktat und die Schriftsatzerstellung in Ihrer Kanzlei, durch clevere digitale Lösungen.

Mit der digitalen Diktierlösung HighSpeech® des DATEV-Marktplatz Premium Partners datatronic beka technologies GmbH erledigen Sie anfallende Diktieraufgaben komfortabel am Schreibtisch oder per Smartphone einfach von unterwegs. Und das mit direkter Verbindung zur Akte in DATEV Anwalt classic.

Mit der Spracherkennung SpeechType® erstellen Sie fertig formatierte Schreiben, die nur noch durch Sie oder das Sekretariat kontrolliert werden müssen – das spart wertvolle Zeit.

Erleben Sie mehr zu den Lösungen und erhalten Sie Tipps und Tricks im Umgang mit den Diktier- und Spracherkennungslösungen.