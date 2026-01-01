Art.-Nr. 76173 | Produktpräsentation

Präsentation KI-Tools bei DATEV - Die KI-Werkstatt (online)

Präsentation der aktuellen Angebote in der DATEV KI-Werkstatt und die Nutzungsmöglichkeiten für die Arbeitsabläufe in einer Anwaltskanzlei.
  • DATEV-Experten informieren
  • Anwenden der KI-Tools in der KI-Werkstatt
  • KI-Unterstützung in Kanzleiabkäufen
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Inhalt

Beschreibung

Effiziente Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Kanzleialltag entscheidet über Zeitgewinn und Qualität. Die Online-Präsentation zeigt Ihnen, wie die Angebote der DATEV KI-Werkstatt konkret bei täglichen Arbeitsabläufen in Ihrer Kanzlei unterstützen können – sicher, nachvollziehbar und praxisnah.

Agenda
  • Prompts für die tägliche Arbeit erstellen
  • Vorteile der Zusammenfassung nutzen
  • Texte anonymisieren
  • Recherchemöglichkeiten kennenlernen

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Claudia Vollbrecht

Claudia Vollbrecht

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Verena Spanner

Verena Spanner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Melanie Greiner

Melanie Greiner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

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Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 07.05.26 | 
10:00 - 11:00 Uhr
Plätze:

Preise

Art.-Nr. 76173 | Produktpräsentation

Präsentation KI-Tools bei DATEV - Die KI-Werkstatt (online)

Präsentation der aktuellen Angebote in der DATEV KI-Werkstatt und die Nutzungsmöglichkeiten für die Arbeitsabläufe in einer Anwaltskanzlei.
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