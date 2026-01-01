Art.-Nr. 76173 | Produktpräsentation
Präsentation KI-Tools bei DATEV - Die KI-Werkstatt (online)
Präsentation der aktuellen Angebote in der DATEV KI-Werkstatt und die Nutzungsmöglichkeiten für die Arbeitsabläufe in einer Anwaltskanzlei.
- DATEV-Experten informieren
- Anwenden der KI-Tools in der KI-Werkstatt
- KI-Unterstützung in Kanzleiabkäufen
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalt
Beschreibung
Effiziente Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Kanzleialltag entscheidet über Zeitgewinn und Qualität. Die Online-Präsentation zeigt Ihnen, wie die Angebote der DATEV KI-Werkstatt konkret bei täglichen Arbeitsabläufen in Ihrer Kanzlei unterstützen können – sicher, nachvollziehbar und praxisnah.
Agenda
- Prompts für die tägliche Arbeit erstellen
- Vorteile der Zusammenfassung nutzen
- Texte anonymisieren
- Recherchemöglichkeiten kennenlernen
Referentinnen
Claudia Vollbrecht
Mitarbeiterin der DATEV eG
Verena Spanner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Melanie Greiner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 07.05.26 |
10:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Preise
Art.-Nr. 76173 | Produktpräsentation
Präsentation KI-Tools bei DATEV - Die KI-Werkstatt (online)
Präsentation der aktuellen Angebote in der DATEV KI-Werkstatt und die Nutzungsmöglichkeiten für die Arbeitsabläufe in einer Anwaltskanzlei.
Einmalig
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