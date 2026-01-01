Präsentation KI-Tools bei DATEV - Die KI-Werkstatt (online)

Effiziente Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Kanzleialltag entscheidet über Zeitgewinn und Qualität. Die Online-Präsentation zeigt Ihnen, wie die Angebote der DATEV KI-Werkstatt konkret bei täglichen Arbeitsabläufen in Ihrer Kanzlei unterstützen können – sicher, nachvollziehbar und praxisnah.